Ο Ίλον Μασκ θα είναι διευθύνων σύμβουλος της Twitter – Άλλαξε και το βιογραφικό του στη σελίδα

Ο Ίλον Μασκ, ο εκτελεστικός διευθυντής της Tesla Inc, ανέφερε χθες σε έγγραφα ότι θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Twitter, της εταιρίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την οποία μόλις εξαγόρασε για το ποσό των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αναλυτές της Γουόλ Στριτ έχουν δηλώσει ότι η κίνηση αυτή θα πιέσει στα όριά του τον δισεκατομμυριούχο.

Ο Μασκ, ο οποίος διοικεί επίσης την εταιρία παραγωγής πυραύλων SpaceX, την startup επιχείρηση νευροτεχνολογίας Neuralink, αλλά και την εταιρία διάνοιξης τούνελ Boring Company, απέλυσε την προηγούμενη εβδομάδα τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Twitter Παράγκ Αγκραουάλ, αλλά και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησής της.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Tesla έχασε το 1/3 της αξίας του από τότε που ο Μασκ έκανε την πρόταση εξαγοράς της Twitter τον περασμένο Απρίλιο, σε σύγκριση με μία πτώση κατά 12% στον χρηματιστηριακό δείκτη S&P 500 κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Ο Μασκ προηγουμένως άλλαξε το βιογραφικό του στο Twitter ως «Chief Twit», σε μία έμμεση αναφορά για την προγραμματισμένη κίνησή του. Η Twitter αρνήθηκε χθες να σχολιάσει αναφορικά με το χρονικό διάστημα για το οποίο ο Μασκ θα παραμείνει ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ή θα προχωρήσει στο διορισμό κάποιου άλλου.

