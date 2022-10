Οι διάσημοι «σηκώνουν» το λάβαρο της επανάστασης και απειλούν ότι θα εγκαταλείψουν το Twitter λόγω Ίλον Μασκ

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι εγκατέλειψαν την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ άλλοι προτρέπουν τους προοδευτικούς να παραμείνουν και να αγωνιστούν

Οι διάσημοι αρχίζουν να εγκαταλείπουν το Twitter ή τουλάχιστον ισχυρίζονται ότι το κάνουν, από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο Ίλον Μασκ ανέλαβε τη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Φεύγω από εδώ», δήλωσε ο παραγωγός του «This Is Us», Ken Olin, στους 300.000 ακολούθους του την Παρασκευή, αφού προηγουμένως είχε υποσχεθεί: «Την ημέρα που ο @elonmusk αναλαμβάνει την ιδιοκτησία του Twitter, φεύγω. Χωρίς κριτική. Ας κρατήσουμε την πίστη. Ας προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε πιο ευγενικοί. Ας προσπαθήσουμε να σώσουμε τον πλανήτη. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε πιο γενναιόδωροι. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε την ειρήνη στον κόσμο». Σημείωσε ότι θα προσπαθήσει να δοκιμάσει το Tribel social αντ' αυτού.

Ο πρωταγωνιστής του «Bill & Ted», Alex Winter, ομοίως φαίνεται ότι εγκατέλειψε την πλατφόρμα. Έσβησε το ιστορικό των tweet του, άφησε πίσω του μια διεύθυνση Linktree και δημοσίευσε ένα meme σχετικά με την ανάληψη της πλατφόρμας από τον Μασκ, το οποίο απεικόνιζε τον νέο επικεφαλής του Twitter ως τρεις σωματοφύλακες μαζί με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κάνιε Γουέστ.

Ωστόσο, ορισμένοι ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να παραμείνουν στην πλατφόρμα, για να συνεχίσουν να εκφράζουν τις απόψεις τους, τουλάχιστον μέχρι τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.

Ο σκηνοθέτης και ακτιβιστής, Ρομπ Ράινερ, ο οποίος είχε προηγουμένως εκφράσει την ανησυχία του για την ανάληψη της πλατφόρμας από τον Μασκ έγραψε στο Twitter: «Για όσους αγωνίζονται για τη διατήρηση της συνταγματικής μας δημοκρατίας, τώρα δεν είναι η ώρα να εγκαταλείψουν το Twitter. Τώρα είναι η ώρα να ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΜΠΛΕ!».

For those who are fighting to preserve our Constitutional Democracy, now is not the time to leave Twitter. Now is the time to VOTE BLUE! — Rob Reiner (@robreiner) October 28, 2022

Άλλοι προοδευτικοί στην πλατφόρμα δείχνουν ότι μένουν προς το παρόν, αλλά σίγουρα θα παραιτηθούν μόλις αποκατασταθεί ο λογαριασμός του Τραμπ στο Twitter, κάτι που ο Μασκ έχει δηλώσει ότι πιθανότατα θα κάνει.

Η Μία Φάροου, για παράδειγμα, δήλωσε ότι θα έφευγε από την πλατφόρμα αν γινόταν πιο τοξική υπό τον Μασκ.

Minutes after Elon Musk became Twitter’s owner, the platform was filled with profanity and a torrent of racist, antisemitic, Islamophobic, homophobic, and transphobic hate speech https://t.co/136jtrx3CL — Mia Farrow🇺🇦 (@MiaFarrow) October 28, 2022

Η ηθοποιός Jameela Jamil, εγκατέλειψε το Twitter στις 25 Απριλίου, σύμφωνα με το People, και δήλωσε: «Φοβάμαι ότι αυτή η προσφορά για την ελευθερία του λόγου θα βοηθήσει αυτή την πλατφόρμα της κόλασης να φτάσει στην τελική της μορφή, του εντελώς άνομου μίσους, της μισαλλοδοξίας και του μισογυνισμού. Καλή τύχη». Αργότερα διέγραψε το tweet και επέστρεψε στην πλατφόρμα.

One good thing about Elon buying twitter is that I will *FINALLY* leave and stop being a complete menace to society on here. So it’s win win for you all really. 😂 — ❤️ Jameela Jamil ❤️ She/Her ❤️ (@jameelajamil) April 25, 2022

Κάποιοι στην πλατφόρμα συγκρίνουν τις διαμαρτυρίες με διασημότητες που δήλωσαν ότι θα έφευγαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες αν εκλεγόταν ο Τραμπ, αλλά τελικά έμειναν ούτως ή άλλως...

