Ο επικεφαλής της Χαμάς κάνει έκκληση προς τον Μπλίνκεν να δράσει ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος

Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια κάλεσε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος περιοδεύει στη Μέση Ανατολή για τέταρτη φορά από τις 7 Οκτωβρίου, να επικεντρωθεί στο «τέλος» της ισραηλινής επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ελπίζουμε [...] ότι αυτή τη φορά θα επικεντρωθεί στον τερματισμό της επίθεσης, με σκοπό το τέλος της κατοχής ολόκληρης της παλαιστινιακής γης», είπε ο Χανίγια σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που κυκλοφόρησε χθες το βράδυ το γραφείο του.

«Ελπίζουμε ότι ο κ. Μπλίνκεν μπόρεσε να πάρει τα μαθήματα των τελευταίων τριών μηνών και να κατανοήσει τον βαθμό των λαθών που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την τυφλή υποστήριξή τους» προς το Ισραήλ, προσθέτει ο ηγέτης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που ζει εξόριστος στο Κατάρ.

«Το αίμα που χύθηκε στις σφαγές και οι φρικτές καταστροφές δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφάλεια και σταθερότητα έως ότου ο παλαιστινιακός λαός αποκτήσει την ελευθερία του και το ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος του με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ".

Το Ισραήλ υποσχέθηκε να καταστρέψει τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό κίνημα στα νότια της χώρας στις 7 Οκτωβρίου και οδήγησε στο θάνατο 1.140 ανθρώπων από την ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP με βάση επίσημα στοιχεία του Ισραήλ.

Περίπου 250 άτομα απήχθησαν σε αυτή την επίθεση και μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Περίπου εκατό από αυτά απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου.

Από τις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ βομβαρδίζει ανελέητα τη Λωρίδα της Γάζας, μια περιορισμένη και πυκνοκατοικημένη περιοχή στην οποία εξαπέλυσε χερσαία επίθεση στις 27 Οκτωβρίου: αυτές οι στρατιωτικές επιχειρήσεις άφησαν 22.722 νεκρούς, κυρίως γυναίκες και ανήλικους, σύμφωνα με σημερινό απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ξεκίνησε μια νέα περιφερειακή περιοδεία στην Τουρκία κατά τη διάρκεια της οποίας σκοπεύει να ζητήσει αυξημένη βοήθεια για τη Γάζα και τρόπους για να αποφευχθεί μια περιφερειακή ανάφλεξη.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στα πολιορκημένα εδάφη περιγράφεται τακτικά ως "καταστροφική" από τα Ηνωμένα Έθνη.

