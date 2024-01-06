Οι υπηρεσίες διάσωσης συνεχίζουν και σήμερα να αναζητούν τυχόν επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν μετά τον καταστροφικό σεισμό, ο οποίος συγκλόνισε την Πρωτοχρονιά την Ιαπωνία και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 126 ανθρώπους --σύμφωνα με νεότερο απολογισμό-- με τις κακές καιρικές συνθήκες να εμποδίζουν τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με νέα καταμέτρηση που ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές, 516 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 210 παραμένουν αγνοούμενοι. Όμως, οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες σχεδόν πέντε ημέρες μετά την καταστροφή λιγοστεύουν.

Το κρύο και η κακοκαιρία δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών. Αύριο αναμένεται να χιονίσει, ενώ γιγάντια ρήγματα και κατολισθήσεις δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στους δρόμους.

Ο σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών που έπληξε τις δυτικές ακτές της Ιαπωνίας προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλές υποδομές, ενώ 23.000 σπίτια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό στην επαρχία Χοκουρίκου.

Η δόνηση, που έγινε αισθητή μέχρι το Τόκιο, 300 χιλιόμετρα μακριά, προκάλεσε επίσης τσουνάμι, με κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου.

Πρόκειται για τον φονικότερο σεισμό που έχει πλήξει την Ιαπωνία, μετά από αυτόν που σημειώθηκε το 2016 στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας και προκάλεσε τον θάνατο 276 ανθρώπων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.