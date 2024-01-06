Ένα εννιάχρονο παιδί που βρισκόταν κλειδωμένο σε σκοτεινό δωμάτιο δύο τετραγωνικών μέτρων, ίσως για μήνες, ανακαλύφθηκε από τη βελγική αστυνομία, στο Μαρσινέλ της πόλης Σαρλερουά.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία του Σαρλερουά, επισημαίνοντας ότι το παιδί μπορεί να βρισκόταν κλειδωμένο για εβδομάδες, ίσως και για μήνες. Γι' αυτές τις σοκαριστικές συνθήκες κράτησης του παιδιού κατηγορήθηκαν η μητέρα και ο πατριός του, για τους οποίους εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα βελγικά ΜΜΕ, οι βελγικές αρχές ανακάλυψαν το εννιάχρονο παιδί στο σπίτι της οικογένειας, στο Μαρσινέλ, την περασμένη Τετάρτη μετά από καταγγελία.

Εκεί το παιδί ζούσε σε άθλιες συνθήκες.

«Βρισκόταν μέσα σε ένα πολύ μικρό χώρο, δύο τετραγωνικών μέτρων. Ήταν κλεισμένο μέσα εκεί, στο σκοτάδι για εβδομάδες, ακόμη και για μήνες. Στο παιδί επιτρεπόταν να βγει μόνο για να φάει λίγο τοστ. Δεν έδειξε σημάδια υποσιτισμού ή σωματικά τραύματα που σχετίζονται με ξυλοδαρμούς. Θα γίνουν πιο ολοκληρωμένες εξετάσεις για να αξιολογηθεί σε βάθος η κατάσταση της υγείας του», σχολίασε το γραφείο του εισαγγελέα του Σαρλερουά σήμερα το πρωί.

Η μητέρα και ο πατριός του παιδιού που συνελήφθησαν κατηγορούνται για απαγωγή, στέρηση τροφής, χτυπήματα και πληγές και απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση.

Οι δύο κατηγορούμενοι θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον του δικαστηρίου του Σαρλερουά, το οποίο θα αποφασίσει εάν θα παραμείνουν ή όχι σε προληπτική κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

