Ηγέτης Χεζμπολάχ: Όλος ο Λίβανος θα είναι εκτεθειμένος αν δεν απαντήσουμε στη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου Χασάν Νασράλα δήλωσε σήμερα σε ομιλία του ότι ολόκληρος ο Λίβανος θα είναι «εκτεθειμένος» σε περισσότερες ισραηλινές επιχειρήσεις αν το σιιτικό ένοπλο κίνημα δεν απαντήσει στη δολοφονία του υπαρχηγού της Χαμάς, του Σάλεχ αλ Αρούρι, σε αεροπορικό πλήγμα που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Ο Σάλεχ αλ Αρούρι και άλλα έξι μέλη και στελέχη της Χαμάς σκοτώθηκαν το βράδυ της Τρίτης από τον βομβαρδισμό στα γραφεία της Χαμάς, στα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ορισμένοι αναλυτές υποστήριξαν ότι η επίθεση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως μήνυμα προς τη Χεζμπολάχ ότι τα προπύργια της είναι ευάλωτα σε επιθέσεις.

Σε δεύτερη ομιλία που έκανε και μεταδόθηκε τηλεοπτικά μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα μετά από σχεδόν δύο μήνες σχετικής σιωπής, ο Νασράλα είπε ότι το σιιτικό του κίνημα «δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλό μετά από μια παραβίαση τέτοιας κλίμακας».

«Αυτό σημαίνει ότι όλος ο Λίβανος θα είναι εκτεθειμένος, όλες οι πόλεις, τα χωριά και τα στελέχη θα είναι εκτεθειμένα», είπε.

Οι συγκρούσεις στα σύνορα Λιβάνου - Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας έχουν προκαλέσει τον θάνατο 175 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 129 ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ και περισσότεροι από 20 ήταν άμαχοι, ανάμεσά τους τρεις δημοσιογράφοι. Στο βόρειο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί εννέα στρατιώτες και πέντε άμαχοι, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Χεζμπολάχ διεξάγει καθημερινά επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών κατά μήκος των συνόρων, στηρίζοντας τη Χαμάς στη Γάζα.

Ο Νασράλα ανέφερε ότι το σιιτικό ένοπλο κίνημα - που υποστηρίζεται από το Ιράν - έχει πραγματοποιήσει περίπου 670 στρατιωτικές επιχειρήσεις στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ από τις 8 Οκτωβρίου, καταστρέφοντας «μεγάλο αριθμό ισραηλινών οχημάτων και αρμάτων μάχης».

Τόνισε παράλληλα ότι αν ο ισραηλινός στρατός καταφέρει να επιτύχει τους στρατιωτικούς του στόχους στη Γάζα, τότε θα στραφεί κατά του Λιβάνου.

Σε ομιλία του την Τετάρτη - την επομένη της δολοφονίας του Αρούρι - ο ηγέτης της Χεζμπολάχ είχε ήδη προειδοποιήσει το Ισραήλ για «μάχη μέχρις εσχάτων» αν το εβραϊκό κράτος κηρύξει τον πόλεμο στον Λίβανο. «Δεν φοβόμαστε τον πόλεμο… Όποιος διανοηθεί τον πόλεμο μαζί μας, θα το μετανιώσει», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

