ΗΠΑ: Χιόνι μετά δύο χρόνια αναμένεται να δει η Νέα Υόρκη

Η ιστορική διετής απουσία χιονιού στην Πόλη της Νέας Υόρκης πιθανόν να λάβει τέλος αυτό το σαββατοκύριακο με την έλευση ενός συστήματος καταιγίδας, το οποίο αναμένεται στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη των ΗΠΑ και κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Οι 8,5 εκατομμύρια κάτοικοι της πόλης έχουν να δουν χιόνι που να ξεπερνάει τα 2,54 εκατοστά στο Σέντραλ Παρκ από τις 13 Φεβρουαρίου του 2022--αριθμός ρεκόρ 692 ημερών. Το βαρομετρικό χαμηλό που πλησιάζει αναμένεται να προκαλέσει χιονόπτωση με το ύψος του χιονιού να φθάνει τα 7,6 εκατοστά σε ορισμένα τμήματα της πόλης, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη χιονόπτωση σε σχέση με τον περασμένο χειμώνα στην Πόλη της Νέας Υόρκης, όταν έπεσαν μόλις 5,84 εκατοστά χιονιού, η μικρότερη ποσότητα που έχει καταγραφεί στην ιστορία.

Σε μια πόλη όπου οι χιονοπτώσεις με ύψος χιονιού που ξεπερνά τα 30 εκατοστά δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο--τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα--οι Νεοϋορκέζοι δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα με το χιόνι αυτό το σαββατοκύριακο.

Ειδικοί λένε ότι η έλλειψη χιονιού στη Νέα Υόρκη αποτελεί μια ακόμη ένδειξη του πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις καιρικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Το νοτιοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ, για παράδειγμα, βίωσε παρατεταμένο καύσωνα το περασμένο καλοκαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

