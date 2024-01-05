Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν έως και 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες σχετικά με πέντε χρηματοδότες της Χαμάς ή οτιδήποτε οδηγεί στη διακοπή των οικονομικών μηχανισμών της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η προσφορά αμοιβής γίνεται μετά από τέσσερις γύρους αμερικανικών κυρώσεων κατά της Χαμάς μετά τη φονική εισβολή της οργάνωσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η οποία, σύμφωνα με το Ισραήλ, προκάλεσε τον θάνατο 1.200 ανθρώπων. Τα στρατιωτικά αντίποινα του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους υγείας έχουν προκαλέσει τον θάνατο 22.600 ανθρώπων και έχουν μετατρέψει μεγάλο τμήμα του θύλακα σε ερείπια.

Οι πέντε χρηματοδότες της Χαμάς είναι οι Αμπντελμπασίτ Χάμζα Ελχασάν Χαΐρ, Αμέρ Καμάλ Σαρίφ Αλσάουα, Άχμεντ Σαντού Τζάχλεμπ, Ουαλίντ Μοχάμεντ Μουσταφά Τζαντάλα και Μουχαμάντ Άχμαντ Άμπντελ Αλ Νταγίμ Νασράλα, οι οποίοι όλοι τους έχουν χαρακτηρισθεί διεθνείς τρομοκράτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ανακοίνωσή του.

Ο πρώτος χρηματοδότης γνωστός ως Χάμζα έχει την έδρα του στο Σουδάν. Διευθύνει αρκετές εταιρείες στου επενδυτικού προγράμματος της Χαμάς και είχε εμπλακεί στη μεταφορά σχεδόν 20 εκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει την ανακοίνωση του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο ίδιος έχει δεσμούς με τον Σουδανό πρόεδρο Ομάρ Μπασίρ και τις ισλαμιστικές οργανώσεις που υπονομεύουν τη σταθερότητα του Σουδάν, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τρεις από τους αναφερόμενους πράκτορες της Χαμάς - οι Αμέρ Καμάλ Σαρίφ Αλσάουα, Άχμεντ Σαντού Τζάχλεμπ και Ουαλίντ Μοχάμεντ Μουσταφά Τζαντάλα - ανήκουν στο επενδυτικό δίκτυο της οργάνωσης στην Τουρκία, ανέφερε το υπουργείο.

Ο Νασράλα έχει στενούς δεσμούς με νομικές οντότητες του Ιράν και σχετίζεται με τη μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων στη Χαμάς, περιλαμβάνοντας τη στρατιωτική της πτέρυγα, αναφέρει το πρακτορείο. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε τον Οκτώβριο ότι ο Νασράλα είχε την έδρα του στο Κατάρ.

Οι αμοιβές, αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ανακοίνωσή του, θα παρέχονται για πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε πηγή εσόδων για τη Χαμάς, μεγάλους δωρητές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν τις συναλλαγές για τη Χαμάς, εικονικές εταιρείες που προμηθεύονται τεχνολογία διπλής χρήσης για την οργάνωση και εγκληματικά σχέδια που ωφελούν τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

