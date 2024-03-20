Ο Άντονι Μπλίνκεν θα μεταβεί στο Ισραήλ την Παρασκευή

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα μεταβεί στο Ισραήλ την Παρασκευή, προσθέτοντας έναν νέο σταθμό στην περιοδεία του στη Μέση Ανατολή εν μέσω εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του ισραηλινού συμμάχου για τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Ο Μπλίνκεν έφθασε σήμερα στη Τζέντα, στο δυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, για συνομιλίες με τη σαουδαραβική ηγεσία για τους τρόπους εξεύρεσης συμφωνίας εκεχειρίας στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς. Αναμένεται να μεταβεί στην Αίγυπτο την Πέμπτη, πριν επισκεφθεί το Ισραήλ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επιστρέφει στη Μέση Ανατολή για την έκτη επίσκεψή του από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, τον Οκτώβριο, προκειμένου να προωθήσει μια συμφωνία εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται μεσούσης της έντασης σε σχέση με τα ισραηλινά σχέδια για στρατιωτική επίθεση στη Ράφα, πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

