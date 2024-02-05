Ο αντίπαλος του Πούτιν στις εκλογές καταγγέλλει ότι μπλοκάρουν την υποψηφιότητά του

Ο Ρώσος αντιπολεμικός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές Μπορίς Νταντιέζντιν δήλωσε σήμερα ότι μια ομάδα εργασίας της ρωσικής Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής διαπίστωσε ότι το 15% των υπογραφών των υποστηρικτών του που υπέβαλε για να στηρίξει την υποψηφιότητά του είναι άκυρες.

Αν αυτό το ποσοστό επιβεβαιωθεί, θα είναι τρεις φορές υψηλότερο από το επιτρεπόμενο ποσοστό σφάλματος και θα συνιστά λόγο για να τον κρίνει η επιτροπή ακατάλληλο για υποψήφιο απέναντι στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις εκλογές του Μαρτίου.

Η επιτροπή θα εκδώσει οριστική απόφαση για το θέμα μεθαύριο, Τετάρτη, είπε ο εκπρόσωπος του Νταντιέζντιν.

Ο ίδιος ο Νταντιέζντιν έγραψε στο Telegram ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο αν η επιτροπή αρνηθεί να τον εγγράψει ως υποψήφιο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Νταντιέζντιν υπέβαλε στην εκλογική επιτροπή υπογραφές από περισσότερους από 100.000 υποστηρικτές του από ολόκληρη τη Ρωσία στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να εγγραφεί το όνομά του στα ψηφοδέλτια.

Την Παρασκευή, η επιτροπή ανακοίνωσε ότι από την πρωταρχική εξέταση των υπογραφών προέκυψε ότι ορισμένοι από αυτούς που αναφέρονταν ως υποστηρικτές του Νταντιέζντιν ήταν νεκροί.

Κανένας δεν αναμένει ότι ο 60χρονος Νταντιέζντιν θα κερδίσει στις εκλογές, ακόμη και αν του επιτραπεί η υποψηφιότητα, δεδομένης της μακράς κυριαρχίας και του ελέγχου του Πούτιν στο κράτος.

Αλλά η προεκλογική του εκστρατεία έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον λόγω της εναντίωσής του στην "ειδική στρατιωτική επιχείρηση", όπως αποκαλεί το Κρεμλίνο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Νταντιέζντιν υποστηρίζει ότι ο Πούτιν διέπραξε ένα "μοιραίο σφάλμα" ξεκινώντας την και έχει δεσμευτεί ότι θα τερματίσει τον πόλεμο μέσω διαπραγμάτευσης.

