Διπλωματικό επεισόδιο Μόσχας - Τελ Αβίβ: Στο ρωσικό ΥΠΕΞ η Ισραηλινή πρέσβης για «απαράδεκτα σχόλια»

Η Ισραηλινή πρεσβευτής Σιμόνα Χάλπεριν θα κληθεί στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών για "απαράδεκτα σχόλια" που έκανε σε συνέντευξη που παραχώρησε, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το υπουργείο.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, η Χάλπεριν παρερμήνευσε την θέση της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ρωσική εφημερίδα Kommersant, η οποία δημοσιεύτηκε χθες, Κυριακή.

Το υπουργείο χαρακτήρισε τα σχόλιά της "μια εξαιρετικά ανεπιτυχή αρχή" για την διπλωματική της αποστολή, η οποία άρχισε τον Δεκέμβριο.

Στην συνέντευξη, η Χάλπεριν επέκρινε τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ για υποβάθμιση της σημασίας του Ολοκαυτώματος και δήλωσε ότι η Ρωσία είναι πολύ φιλική με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.