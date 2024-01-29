Ρωσία: Επικυρώθηκε η υποψηφιότητα του Πούτιν για τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι επικύρωσαν την υποψηφιότητα του Βλαντίμιρ Πούτιν στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου τις οποίες αναμένεται να κερδίσει ο νυν αρχηγός του κράτους, καθώς η αντιπολίτευση έχει εν πολλοίς φιμωθεί από την καταστολή.

«Η ρωσική εκλογική επιτροπή καταχώρισε την υποψηφιότητα του Βλαντίμιρ Πούτιν για την προεδρία», ανέφερε ο θεσμός αυτός στο Telegram.

Ο 71χρονος νυν πρόεδρος, που βρίσκεται στην εξουσία σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα, είχε επισημοποιήσει τον Δεκέμβριο την πρόθεσή του να επιδιώξει νέα θητεία κατά τις εκλογές που θα διεξαχθούν από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου.

Οι εκλογές αποτελούν εν πολλοίς μια τυπική διαδικασία καθώς οι αντίπαλοι του Κρεμλίνου έχουν υποστεί καταστολή, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Ένας αντίπαλος, ο Μπορίς Ναντιέτζντιν, προσπαθεί ακόμη να πετύχει την επικύρωση της υποψηφιότητας του, η οποία προκαλεί μια απροσδόκητη φρενίτιδα τις τελευταίες εβδομάδες.

Δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι κινητοποιήθηκαν για να υπογράψουν την απαραίτητη αναφορά για την κατάθεση της υποψηφιότητάς του.

Σχεδιάζει να καταθέσει μεθαύριο Τετάρτη πάνω από 100.000 υπογραφές υποστήριξης συμπολιτών του στην κεντρική εκλογική επιτροπή, τον οργανισμό υπό τον έλεγχο της εξουσίας που εγκρίνει ή απορρίπτει τις υποψηφιότητες.

Αυτός ο βετεράνος της πολιτικής ζωής, ελάχιστα γνωστός στο μεγάλο κοινό, δήλωσε στο AFP πως δεν έχει ψευδαισθήσεις για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όμως ελπίζει πως αυτή θα αποτελέσει «την αρχή του τέλους» της εποχής Πούτιν.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε διάστημα τριών ημερών, από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου.

Αναθεώρηση του Συντάγματος επιτρέπει στον Βλαντίμιρ Πούτιν να παραμείνει στην εξουσία μέχρι το 2036.

Σχεδόν το σύνολο των πιο γνωστών αντιπάλων του Κρεμλίνου, όπως ο ακτιβιστής κατά της διαφθοράς Αλεξέι Ναβάλνι, έχουν φυλακιστεί ή εξωθηθεί σε εξορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

