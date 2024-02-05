Έφτασε στο λιμάνι της Λα Σπέτσια, έξω από την Γένοβα, το πλοίο του ιταλικού πολεμικού ναυτικού «Βουλκάνο», το οποίο διαθέτει πλωτό νοσοκομείο και μετέφερε στην Ιταλία 18 παιδιά που έχουν τραυματισθεί στην Γάζα.

Τα ανήλικα, τα οποία συνοδεύονται από τους συγγενείς τους, θα υποβληθούν σε ειδικές θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις, σε σειρά ειδικευμένων νοσοκομείων της χώρας, στην Μπολώνια, την Ρώμη, την Γένοβα και το Μιλάνο.

Όπως έγινε γνωστό, πολλά παιδιά έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα και η μεταφορά τους στις νοσοκομειακές μονάδες γίνεται με μεγάλη προσοχή. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι συνάντησε τα μέλη του πληρώματος του πλοίου «Βουλκάνο» και τα ευχαρίστησε για την σημαντική τους προσπάθεια.

A La Spezia per accogliere altri 62 civili palestinesi che siamo riusciti a portare via da #Gaza. Tra loro 18 feriti, soprattutto bambini, che saranno curati in Italia. Sono grato alle nostre Forze Armate, alla diplomazia 🇮🇹 e a tutte le amministrazioni coinvolte nell'operazione. pic.twitter.com/yD7AgaKjzI — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 5, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.