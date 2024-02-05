Λογαριασμός
Έφτασε στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας το πλωτό νοσοκομείο με τραυματίες από τη Γάζα - Ανάμεσά τους και 18 παιδιά

Τα ανήλικα, τα οποία συνοδεύονται από τους συγγενείς τους, θα υποβληθούν σε ειδικές θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις, σε σειρά ειδικευμένων νοσοκομείων της χώρας, στην Μπολόνια, την Ρώμη, την Γένοβα και το Μιλάνο

τραυματίες από τη Γάζα στην Ιταλία

Έφτασε στο λιμάνι της Λα Σπέτσια, έξω από την Γένοβα, το πλοίο του ιταλικού πολεμικού ναυτικού «Βουλκάνο», το οποίο διαθέτει πλωτό νοσοκομείο και μετέφερε στην Ιταλία 18 παιδιά που έχουν τραυματισθεί στην Γάζα.

Τα ανήλικα, τα οποία συνοδεύονται από τους συγγενείς τους, θα υποβληθούν σε ειδικές θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις, σε σειρά ειδικευμένων νοσοκομείων της χώρας, στην Μπολώνια, την Ρώμη, την Γένοβα και το Μιλάνο.

Όπως έγινε γνωστό, πολλά παιδιά έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα και η μεταφορά τους στις νοσοκομειακές μονάδες γίνεται με μεγάλη προσοχή. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι συνάντησε τα μέλη του πληρώματος του πλοίου «Βουλκάνο» και τα ευχαρίστησε για την σημαντική τους προσπάθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

