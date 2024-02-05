Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε τη ρήξη με τον Ζαλούζνι - Σκέφτεται να αποπέμψει τον στρατηγό

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένκσι, επιβεβαίωσε για πρώτη φορά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κρίση στη σχέση του με τον ανώτατο διοικητή του ουκρανικού στρατού, στρατηγό Βάλερι Ζαλούζνι καθώς σε συνέντευξή του στη RAI TV παραδέχτηκε ότι σκέφτεται να αποπέμψει τον -δημοφιλή στη χώρα του- αξιωματικό.

Η προοπτική αυτή έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην Ουκρανία, προκαλώντας ανησυχία ακόμα και στους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου.

Ειδικότερα, ερωτηθείς εάν σκέφτεται την αποπομπή του στρατηγού Ζαλούζνι, ο Ζελένσκι είπε στην ιταλική RAI TV ότι το σκέφτεται ως μέρος ενός ευρύτερου ζητήματος που αφορά στην χάραξη της πορείας της χώρας. Είπε ότι «μια επαναφορά, μια νέα αρχή είναι απαραίτητη» και «δεν αφορά ένα άτομο αλλά την κατεύθυνση της ηγεσίας της χώρας».

«Σκέφτομαι αυτή την αντικατάσταση, αλλά δεν μπορείς να πεις εδώ ότι πρόκειται για την αντικατάσταση ενός ατόμου», είπε ο Ζελένσκι. «Όταν μιλάμε για αυτό, εννοώ την αντικατάσταση μιας σειράς κρατικών στελεχών, όχι μόνο σε έναν τομέα όπως ο στρατός. Αν θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει όλοι να πιέσουμε προς την ίδια κατεύθυνση, πεπεισμένοι για τη νίκη, δεν μπορούμε να αποθαρρυνθούμε, πρέπει να έχουμε τη σωστή θετική ενέργεια».

Τα σχόλια του Ζελένσκι σηματοδότησαν την πρώτη του επιβεβαίωση ότι σκέφτεται να αποπέμψει τον ευρέως δημοφιλή στρατηγό, μια πιθανότητα που προκάλεσε σάλο στην Ουκρανία και χαροποίησε το Κρεμλίνο καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στη δεύτερη επέτειό του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ουκρανικών και δυτικών μέσων ενημέρωσης, ο Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα πρότεινε στον Ζαλούζνι να παραιτηθεί, αλλά ο στρατηγός αρνήθηκε.

Οι εντάσεις μεταξύ του προέδρου και του Ζαλούζνι έχουν αυξηθεί καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τρομερές ελλείψεις πυρομαχικών και προσωπικού μετά από την καλοκαιρινή αντεπίθεση. Η ανάγκη για ευρεία κινητοποίηση για την κάλυψη των στρατιωτικών βαθμίδων φέρεται να ήταν ένας από τους τομείς διαφωνίας.

Ο Ζελένσκι είπε στα τέλη του περασμένου έτους ότι απέρριψε το αίτημα του στρατού για στρατολόγηση έως και 500.000 άτομα, ζητώντας περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και πληρωμής.



