Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι μία ισχυρή Ευρωπαϊκή Ενωση θα κάνει ισχυρότερη την Πολωνία κατά την διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον του κοινοβουλίου στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην νέα πολωνική κυβέρνηση, ενώ κάλεσε τον κόσμο σε καθολική κινητοποίηση υπέρ της Ουκρανίας.

«Είμαστε πιο ισχυροί, πιο κυρίαρχοι όχι μόνο όταν είναι ισχυρή η Πολωνία, αλλά επίσης όταν είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ενωση», δήλωσε ο πολωνός πρωθυπουργός ενώπιον του βουλευτών.

«Θα ζητήσουμε δυνατά και ξεκάθαρα καθολική κινητοποίηση του ελεύθερου κόσμου, της Δύσης, υπέρ της Ουκρανίας στον πόλεμο αυτόν. Δεν υπάρχει εναλλακτική», προειδοποίησε από το βήμα της πολωνικής Δίαιτας ο νέος πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

