Ιαπωνία: Πέθανε σε ηλικία 116 ετών η γηραιότερη γυναίκα στη χώρα

Η γηραιότερη γυναίκα στην Ιαπωνία πέθανε σήμερα σε ηλικία 116 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση αξιωματούχων της πόλης όπου αυτή η γυναίκα έζησε δύο παγκόσμιους πολέμους.

Γεννημένη το 1907, η Φούσα Τατσούμι είχε μεγαλώσει τρία παιδιά με τον αγρότη σύζυγό της, κοντά στην Οσάκα (δυτική Ιαπωνία), μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο MBS μαζί με πλάνα της Τατσούμι στο αναπηρικό αμαξίδιό της κατά τα τελευταία της γενέθλια τον περασμένο Απρίλιο.

«Η Τατσούμι πέθανε σήμερα σε ηλικία 116 ετών», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας δημοτικός σύμβουλος στην πόλη Κασιουάρα της Οσάκα.

«Θυμάμαι ότι η κυρία Φούσα Τατσούμι ήταν σε καλή κατάσταση», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κυβερνήτης της Οσάκα Χιροφούμι Γιοσιμούρα ενθυμούμενος την παρουσία της σε μια γιορτή τον περασμένο Σεπτέμβριο προς τιμήν της.

Η Ιαπωνία είναι η δεύτερη, μετά το Μονακό, χώρα με τους περισσότερους αιωνόβιους, συγκεκριμένα περισσότερους από 47.000.

Η Φούσα Τατσούμι έγινε η γηραιότερη κάτοικος του αρχιπελάγους μετά τον θάνατο της Κάνε Τανάκα πέρυσι σε ηλικία 119 ετών.

Η Κάνε Τανάκα αναγνωρίστηκε τον Απρίλιο του 2022 από τα Ρεκόρ Γκίνες ως η γηραιότερη της ανθρωπότητας.

Επί του παρόντος, αυτός ο «τίτλος» ανήκει στην Ισπανίδα που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Μαρία Μπράνιας, η οποία θα γίνει 117 ετών στις 4 Μαρτίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

