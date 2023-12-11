Ο Ντόναλντ Τουσκ εξελέγη πρωθυπουργός της Πολωνίας

Το πολωνικό κοινοβούλιο στήριξε τον Ντόναλντ Τουσκ ώστε να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Πολωνίας, αφού ο σημερινός ηγέτης Ματέους Μοραβιέτσκι έχασε μια βασική ψηφοφορία στο κοινοβούλιο της χώρας τη Δευτέρα.

Το λαϊκιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) του Ματέους Μοραβιέτσκι δεν κατάφερε να κερδίσει την πλειοψηφία στις εκλογές του Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος Αντρέι Ντούντα σύμμαχος του PiS, όρισε ωστόσο τον κ.Μοραβιέτσκι για να ηγηθεί της κυβέρνησης.

Η αποτυχία του να κερδίσει ψήφο εμπιστοσύνης ανοίγει το δρόμο για τον κ. Τουσκ να γίνει πρωθυπουργός.

Συνολικά, 190 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της κυβέρνησης του κ. Μοραβιέτσκι, έναντι 266 κατά. Το Sejm, το κοινοβούλιο της χώρας, όρισε στη συνέχεια τον κ. Τουσκ να ηγηθεί της χώρας.

Αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

