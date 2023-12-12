Μπάιντεν: Εξασφάλισε δωρεές 15 εκατ. δολαρίων για την προεκλογική εκστρατεία του στο Λος Άντζελες

Ο Τζο Μπάιντεν συγκέντρωσε το σαββατοκύριακο «πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια» σε δωρεές στην εκστρατεία που διεξάγει για να επανεκλεγεί από πλούσιους δωρητές στο Λος Άντζελες, δήλωσε χθες Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του ενήμερη σχετικά.

Σύμφωνα με μερίδα του αμερικανικού Τύπου, ουδέποτε πρόεδρος ή υποψήφιος για την προεδρία είχε συγκεντρώσει τόσα χρήματα επισκεπτόμενος τη μητρόπολη του αμερικανικού κινηματογράφου, παρότι γενικά είναι γενναιόδωρη έναντι των Δημοκρατικών υποψηφίων.

Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε πολλές συναντήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο το βράδυ.

Αν και όσα ειπώθηκαν σε κάποιες από τις συναντήσεις του στους λόφους γύρω από το Λος Άντζελες παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά, δημοσιογράφοι είχαν πρόσβαση σε δυο δείπνα για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την εκστρατεία του Δημοκρατικού προέδρου, 81 ετών, που πρόβαλε το έργο του μεν αλλά κυρίως εξαπέλυσε επίθεση σ’ αυτόν που ίσως αντιμετωπίσει ξανά τον Νοέμβριο του 2024 — τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ.

Το βράδυ της Παρασκευής, σε πελώρια αυλή πολυτελούς εξοχικής κατοικίας, με τον σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ στο ακροατήριο, πριν από ιδιωτική συναυλία του Λένι Κράβιτς, ο κ. Μπάιντεν είπε: «Η μεγαλύτερη απειλή που αντιπροσωπεύει ο Τραμπ είναι αυτή για τη δημοκρατία μας, διότι αν χάσουμε αυτήν θα τα χάσουμε όλα».

«Τις προάλλες, είπε πως θέλει να γίνει δικτάτορας για μια μέρα, για να εξαλείψει τους δημόσιους υπαλλήλους και να κάνει κι άλλα πράγματα», ενώ «ενθαρρύνει την πολιτική βία αντί να την απορρίπτει», και «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε» να ξαναγίνει πρόεδρος, τόνισε.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το έθνος, που υπήρξε έμβλημα της ελευθερίας και της ισότητας για όλο τον κόσμο, θα στραφεί στον Τραμπ στην 250ή του επέτειο», είπε την επομένη, αναφερόμενος στην επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας το 1776.

Ο Τζο Μπάιντεν για καιρό απέφευγε να επιτεθεί μετωπικά στον προκάτοχό του, που εκτός απρόοπτου θα βρει ξανά μπροστά του τον ερχόμενο Νοέμβριο. Ωστόσο ο Δημοκρατικός, που τα πάει άσχημα στις δημοσκοπήσεις και δεν μοιάζει να κεφαλαιοποιεί πολιτικά τις επιδόσεις του στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, μοιάζει πλέον να επιλέγει να επιτεθεί πολύ πιο άμεσα.

Η εκστρατεία του 2024 αναγγέλλεται η πιο δαπανηρή στην ιστορία των ΗΠΑ, χώρας πάντως συνηθισμένης σε αστρονομικές δαπάνες ενόψει εκλογών.

Κατά πρόβλεψη της GroupM που επικαλέστηκε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, για πολιτική διαφήμιση γενικά θα δαπανηθεί ποσό που μπορεί να φθάσει ως ακόμη και τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. Αν η εκτίμηση επαληθευτεί, θα πρόκειται για ποσό αυξημένο κατά 30% σε σύγκριση με το 2020.

