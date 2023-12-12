Λογαριασμός
Χαμάς: Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Γάζας

Οι ισραηλινές δυνάμεις πολιορκούσαν και το βομβάρδιζαν επί μέρες το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείο Υγείας της Χαμάς

Γάζα

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς κατηγόρησε σήμερα τον ισραηλινό στρατό ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον νοσοκομείου στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο "βομβαρδίζεται και πολιορκείται" εδώ και ημέρες.

Οι ισραηλινές δυνάμεις "εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, αφού το πολιορκούσαν και το βομβάρδιζαν επί μέρες", επεσήμανε ο Άσραφ αλ Κούντρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Ο στρατός του Ισραήλ "συγκεντρώνει τους άνδρες, ανάμεσά τους και μέλη του ιατρικού προσωπικού, στην αυλή του νοσοκομείου και φοβόμαστε ότι το ιατρικό προσωπικό θα συλληφθεί ή θα σκοτωθεί", πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

