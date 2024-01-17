Αψηφούν τις Ηνωμένες Πολιτείες οι Χούθι. Οι αντάρτες της Υεμένης χαρακτηρίστηκαν εκ νέου από τις ΗΠΑ ως τρομοκρατική ομάδα, ωστόσο, οι ίδιοι απάντησαν ότι αυτό δεν θα σταματήσει τις επιθέσεις τους.



Όπως ανέφερε στο Reuters, ο εκπρόσωπος των Χούτι Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, η απόφαση της Ουάσινγκτον δεν θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις τους που έχουν ως στόχο να παρεμποδίσουν τα ισραηλινά πλοία ή τα πλοία που κατευθύνονται προς το Ισραήλ να διασχίσουν την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα και το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.



Η κυβέρνηση Μπάιντεν επανέφερε σήμερα Τετάρτη τους σιίτες φιλοϊρανούς αντάρτες σε έναν κατάλογο με τρομοκρατικές ομάδες, στη νεότερη προσπάθεια των ΗΠΑ να παρεμποδίσουν τις επιθέσεις των δυνάμεων των Χούθι στη διεθνή ναυτιλία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα. Το μπαράζ επιθέσεων έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο παγκόσμιο εμπόριο.

Σημειώνεται πάντως ότι η Ουάσινγκτον υπόσχεται στους αντάρτες ότι θα επανεξετάσει «άμεσα» τον χαρακτηρισμό, αν σταματήσουν τις επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

