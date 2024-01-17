Με τον Ντόναλντ Τραμπ παρόντα στο δικαστήριο, η συγγραφέας Ε. Τζιν Κάρολ είπε σήμερα Τετάρτη στην κατάθεσή της ενώπιον των ενόρκων ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αμαύρωσε το όνομά της και θα πρέπει να την αποζημιώσει επειδή αρνήθηκε το 2019 ότι την είχε βιάσει πριν από πολλές δεκαετίες.

«Βρίσκομαι εδώ επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ μού επιτέθηκε και όταν έγραψα για αυτό είπε ότι δεν συνέβη ποτέ», κατέθεσε η Κάρολ στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν όπου εκδικάζεται η δεύτερη αγωγή της εναντίον του μεγιστάνα. «Είπε ψέματα και καταρράκωσε την υπόληψή μου», είπε.

Τον περασμένο Μάιο, άλλο δικαστήριο διέταξε τον Τραμπ να πληρώσει 5 εκατομμύρια δολάρια στην πρώην αρθρογράφο του περιοδικού Elle, κρίνοντας ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά μέσα σε ένα πολυκατάστημα της αλυσίδας Bergdorf Goodman και την συκοφάντησε το 2022, όταν αρνήθηκε ότι συνέβη κάτι τέτοιο.

Στη σημερινή δίκη η Κάρολ ζητά πρόσθετη αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο δικαστής Λιούις Κάπλαν, που προΐσταται της διαδικασίας, έχει ήδη αποφανθεί ότι ο Τραμπ δυσφήμισε την Κάρολ το 2019 και ότι την κακοποίησε σεξουαλικά στα δοκιμαστήρια του πολυκαταστήματος, τη δεκαετία του 1990. Η δίκη αυτή αφορά δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ τον Ιούνιο του 2019, όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Είχε πει τότε ότι δεν γνώριζε την Κάρολ και ότι εκείνη τον αποκαλούσε βιαστή για να προωθήσει το απομνημονεύματά της.

Ο 77χρονος Τραμπ, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του, χρησιμοποιεί συχνά τις δικαστικές περιπέτειές του για να προσελκύσει υποστηρικτές και να συγκεντρώσει πόρους, υποστηρίζοντας ότι υφίσταται πολιτικές διώξεις. Ακόμη και μετά την έναρξη της δίκης, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του, την Truth Social, για να επικρίνει την Κάρολ.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της δικηγόρου της, της Ρομπέρτα Κάπλαν (απλή συνωνυμία με τον δικαστή), η Κάρολ είπε ότι τα σχόλια του Τραμπ έβλαψαν τη φήμη της επειδή είπε την αλήθεια και ταυτόχρονα την εξέθεσαν σε επιθέσεις στο διαδίκτυο. «Μου επιτέθηκαν στο Twitter, μου επιτέθηκαν στο Facebook, μου επιτέθηκαν σε ειδησεογραφικά μπλοκ, δέχτηκα βίαιες επιθέσεις με μηνύματα. Ήταν ένας νέος κόσμος», είπε. Περιέγραψε επίσης ότι κάποτε λάμβανε 200 επιστολές τον μήνα από αναγνώστες που ζητούσαν τις συμβουλές της αλλά τώρα έχουν μειωθεί στις 8.

Οι επιθέσεις κατά της Κάρολ δεν έχουν σταματήσει. «Χθες άνοιξα το Twitter (σ.σ. νυν πλατφόρμα Χ) και κάποιος έγραφε: «Ε, κυρά, είσαι απάτη». Τώρα είμαι γνωστή ως ψεύτρα, απάτη και παλαβιάρα» είπε.

Ο Τραμπ την είχε αποκαλέσει «παλαβή».

Οι συνήγοροι του πρώην προέδρου υποστηρίζουν ότι η συγγραφέας υπέστη βλάβη μόνο από τις «κακολογίες» άλλων ανθρώπων σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και ότι η ίδια επιδίωκε να τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης. «Εκτός από λιγοστά κακόβουλα μηνύματα, η κυρία Κάρολ τώρα είναι πιο διάσημη απ’ όσο ήταν ποτέ στη ζωή της και αγαπητή και σεβαστή από πολλούς, όπως ήταν ο στόχος της», είπε η δικηγόρος Αλίνα Χάμπα.

Η δίκη αναμένεται ότι θα διαρκέσει 3-5 ημέρες. Ο Τραμπ δεν ήταν παρών στην πρώτη δίκη, αλλά τώρα έχει δηλώσει ότι θέλει να καταθέσει. Ο δικαστής Κάπλαν αρνήθηκε πάντως το αίτημα της υπεράσπισης να αναβληθεί η δίκη ώστε τέως πρόεδρος να παραστεί στην κηδεία της πεθεράς του, αύριο Πέμπτη στη Φλόριντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.