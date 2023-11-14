Εν αναμονή της δίκης του Ντάνι Άλβες για σεξουαλική επίθεση

Το δικαστήριο της Βαρκελώνης ολοκλήρωσε την έρευνά του για την υπόθεση βιασμού του Ντάνιελ Άλβες εις βάρος μιας 23χρονης κοπέλας σε νυχτερινό μαγαζί της πόλης τον περασμένο Δεκέμβρη.

Από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα, ο 40χρονος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής βρίσκεται υπό κράτηση σε σωφρονιστικό ίδρυμα της Βαρκελώνης, περιμένοντας την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η στιγμή της πολύκροτης δίκης πλησιάζει, καθώς, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Εισαγγελέας έκρινε πως μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων της 23χρονης κοπέλας, αλλά και μαρτύρων, έχει στη διάθεσή της επαρκή στοιχεία ώστε να ξεκινήσει η δίκη του Άλβες με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα, αναμένεται πολύ σύντομα να περάσει την πόρτα του δικαστικού μεγάρου, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστό η ακριβής ημερομηνία της έναρξης της δίκης.

Εφόσον κριθεί ένοχος, ο Ντάνιελ Άλβες κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης μέχρι και 10 ετών, μετά και από την πρόταση της ίδιας της εισαγγελίας.

