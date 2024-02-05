Η 23χρονη κοπέλα που φέρεται να βιάστηκε από τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, Ντάνι Άλβες, στο νυχτερινό κέντρο Sutton της Βαρκελώνης εξέφρασε δύο μεγάλους φόβους μετά τη σεξουαλική επίθεση: ότι το όνομά της θα έρθει στο «φως» της δημοσιότητας και ότι - δεδομένης της φήμης του άνδρα που κατηγορεί - κανείς δεν θα την πιστέψει.

Η πραγματικότητα επιβεβαίωσε μόνο τον πρώτο από αυτούς τους φόβους: το πλήρες όνομά της και η εικόνα της κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια προσπάθεια του περιβάλλοντος του ποδοσφαιριστή (συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του) να την απαξιώσει. Ο δεύτερος φόβος, ωστόσο, έχει ξεθωριάσει: από την αρχή, οι ερευνητές - καθώς και ο δικαστής και ο εισαγγελέας της υπόθεσης - ήταν πεπεισμένοι ότι έλεγε την αλήθεια. Η καταγγελία της είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθεί ο Άλβες και να κρατηθεί στη φυλακή. Η δίκη θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 7 Φεβρουαρίου στη Βαρκελώνη.

«Δεν πρόκειται να το καταγγείλω, γιατί... ποιος θα με πιστέψει;», είπε η κοπέλα, αυθόρμητα και ανάμεσα σε δάκρυα, στον υπεύθυνο του νυχτερινού κέντρου και σε έναν πορτιέρη που την είχε δει να κλαίει στον διάδρομο. Το θύμα βρισκόταν δίπλα στην ξαδέρφη της και μια φίλη της, έτοιμη να φύγει από το κλαμπ. Ήταν μετά τις 4 π.μ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Εκείνη τη στιγμή, ο Άλβες πέρασε από δίπλα της και -χωρίς χαιρετισμό ή χειρονομία- έφυγε από το Sutton, περικυκλωμένος από το προσωπικό ασφαλείας του κλαμπ. Η νεαρή γυναίκα δεν είχε δώσει το όνομα του ποδοσφαιριστή στους υπεύθυνους εκείνη τη στιγμή, γεγονός που θα την ανάγκαζε, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τις σεξουαλικές επιθέσεις, να τον κρατήσει μέχρι να φτάσει η αστυνομία, όπως γράφει η «El Pais».

🔴El futbolista brasileño Dani Alves ha denunciado, en la primera sesión del juicio por la presunta violación a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona, que ha sido víctima de un “juicio paralelo” y de una “condena social” ⤵️ https://t.co/lwDR4kuBz4 — EL PAÍS América (@elpais_america) February 5, 2024

Η φερόμενη σεξουαλική επίθεση είχε συμβεί λίγα λεπτά νωρίτερα στη σουίτα. Το δωμάτιο - το οποίο είναι προσβάσιμο με κλειδί - διαθέτει καναπέ, τηλεόραση και μπάνιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από πελάτες που έχουν κάνει κράτηση στο τραπέζι με τον αριθμό έξι στην περιοχή VIP. Εκείνο το βράδυ, το είχε καταλάβει ο Ντάνι Άλβες, ο οποίος πήγε στο Sutton (χώρος στον οποίο είναι τακτικός πελάτης από το 2008), συνοδευόμενος από έναν Βραζιλιάνο φίλο του. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπάρτσα είδε τρεις κοπέλες στην πίστα και ζήτησε από έναν σερβιτόρο να τις ενθαρρύνει να έρθουν στο τραπέζι του, ώστε να τις καλέσει για ένα ποτό. Καθώς η παρέα χόρευε, ο Άλβες πλησίασε την κοπέλα με σεξουαλικές προθέσεις και της έκανε νόημα να μπει στη σουίτα. Δεν υπάρχουν εικόνες για το τι συνέβη στο μπάνιο, αλλά υπάρχουν έξι εκδοχές των γεγονότων: μία από τη νεαρή γυναίκα (η οποία υποστήριξε, από την αρχή, ότι βιάστηκε) και πέντε από τον Άλβες, ο οποίος επιμένει ότι το σεξ ήταν συναινετικό.

Η δικαστική διαδικασία κατά του Άλβες -όπως και σε πολλές υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης στις οποίες δεν υπάρχουν πειστικά υλικά στοιχεία, παρά μόνο έμμεσες αποδείξεις- έχει μετατραπεί σε ζήτημα αξιοπιστίας. Και, υπό αυτή την έννοια, το θύμα έχει σαφώς επικρατήσει, παρά τον αρχικό φόβο της, που μοιράζεται με πολλά άλλα θύματα, ότι δεν θα την πιστέψουν.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο τοπικό νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε. Στις 3 Ιανουαρίου 2023 κατέθεσε εκτενέστερα στην αστυνομία. Εκτός από την ακρόασή της, οι αστυνομικοί αξιολόγησαν τη συναισθηματική της κατάσταση. Έφτασε αργά στο αστυνομικό τμήμα επειδή είχαν αρχίσει να εμφανίζονται ειδήσεις σχετικά με τη σεξουαλική επίθεση που αποδίδεται στον Άλβες. Έπαθε κρίση πανικού. Σε αυτή τη δεύτερη κατάθεση, σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, επέδειξε «συναισθήματα αδυναμίας, θυμού και παράνοιας» για «τα ψέματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» και πραγματικό «τρόμο» για το ενδεχόμενο να βγει το όνομά της στη δημοσιότητα. Εξέφρασε για άλλη μια φορά τις αμφιβολίες της σχετικά με την υποβολή της καταγγελίας με την ίδια φράση: «Κανείς δεν θα με πιστέψει».

Η 20ή Ιανουαρίου 2023 ήταν η ημέρα-κλειδί στην υπόθεση Άλβες. Εκείνη την ημέρα, ο Βραζιλιάνος παίκτης συνελήφθη. Από αυτή, την πρώτη, «μάχη» για την αλήθεια της ιστορίας, το θύμα κέρδισε…

Ο Άλβες προσπάθησε να τα διαψεύσει όλα. Αρχικά είπε ότι απλώς μίλησαν και χόρεψαν, αλλά ότι δεν συνέβη τίποτα σεξουαλικό μεταξύ τους, ούτε την κάλεσε στη σουίτα. Όταν, όμως, είδε ότι οι εικόνες το διέψευδαν αυτό και ότι βρέθηκαν ίχνη σπέρματός του στον νιπτήρα, τότε άλλαξε την ιστορία του και είπε ότι η κοπέλα όντως πήγε στο μπάνιο και ότι έμεινε μαζί του. Όταν όμως του είπαν ότι βρέθηκε σπέρμα στο θύμα, άλλαξε και πάλι την ιστορία του και ισχυρίστηκε ότι εκείνη του «όρμησε».

Δεδομένων των αντιφατικών δηλώσεων του Ντάνι Άλβες και του κινδύνου να διαφύγει από την Ισπανία, την ίδια ημέρα, ο δικαστής τον προφυλάκισε, μια κατάσταση που η ομάδα υπεράσπισής του δεν μπόρεσε να ανατρέψει (έχει αλλάξει τρεις φορές δικηγόρο). Από τον Απρίλιο του 2023, όταν κατέθεσε οικειοθελώς για να λάβει την υπό όρους ελευθερία του, ο Άλβες υποστηρίζει ότι υπήρξε διείσδυση, αλλά ότι ήταν συναινετική (δεν το είχε πει αυτό πριν, εξήγησε, για να μην ανακαλύψει η σύζυγός του, το μοντέλο Joana Sanz, την απιστία). Στο πιο πρόσφατο υπόμνημα υπεράσπισής του, που παρουσιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες, ζήτησε, αν το δικαστήριο δεν τον πιστέψει, να εφαρμόσει τουλάχιστον το ελαφρυντικό της μέθης. Ισχυρίζεται ότι, το εν λόγω βράδυ, είχε πιει πολύ και δεν ήξερε τι έκανε.

Ο εισαγγελέας ζητά εννέα χρόνια φυλάκιση για τον Άλβες, ενώ το θύμα ζητά 12 χρόνια. Ο εισαγγελέας ζητά, επίσης, να καταβάλει ο Άλβες αποζημίωση στο θύμα ύψους 150.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.