Ισπανία: Φυλάκιση εννέα ετών για βιασμό εισηγήθηκε για τον Ντάνι Άλβες ο εισαγγελέας

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, ο εισαγγελέας εισηγήθηκε ποινή εννιαετούς κάθειρξης στον Ντάνι Άλβες για βιασμό σε κλαμπ της Βαρκελώνης  

Ντάνι Άλβες

Με φυλάκιση διάρκειας εννέα ετών κινδυνεύει ο Ντάνι Άλβες.

Όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, η εισαγγελία της Βαρκελώνης εισηγήθηκε ποινή εννιαετούς κάθειρξης και υποβολή αποζημίωσης ύψους 150.000 ευρώ για τον βιασμό νεαρής κοπέλας σε καταλανικό κλαμπ στις 30 Δεκεμβρίου 2022.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα εδώ και δέκα μήνες και ισχυρίζεται πως όντως συνευρέθηκε σεξουαλικά με την καταγγέλλουσα αλλά υπήρχε συναίνεση.

Υπενθυμίζεται πάντως πως άλλαξε τους ισχυρισμούς του τέσσερις φορές μέχρι τελικά να καταλήξει στην τρέχουσα απολογία του.

Η υπόθεση αναμένεται να φτάσει στις δικαστικές αίθουσες τους πρώτους μήνες του 2024.

