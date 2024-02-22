Μπορεί το «μαλλί της γριάς» να προκαλέσει καρκίνο; Κάποιες ινδικές πολιτείες το πιστεύουν, και έχουν απαγορεύσει την πώληση της γλυκιάς λιχουδιάς.

Την περασμένη εβδομάδα, η πολιτεία Ταμίλ Ναντού στα νότια της Ινδίας εφάρμοσε την απαγόρευση, αφού εργαστηριακές δοκιμές επιβεβαίωσαν την παρουσία μιας ουσίας που προκαλεί καρκίνο, της Rhodamine-B, σε δείγματα που στάλθηκαν για δοκιμή.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η περιοχή Πουντούτσερι απαγόρευσε το γλύκισμα, ενώ άλλες πολιτείες έχουν αρχίσει να δοκιμάζουν δείγματά του.

Το μαλλί της γριάς είναι δημοφιλές στα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Μπορείς να βρεις τη λιχουδιά σε παιδικά ή θεματικά πάρκα, πανηγύρια, εκθέσεις και άλλους χώρους διασκέδασης όπου συχνάζουν παιδιά, τα οποία ξετρελαίνονται λόγω της κολλώδους υφής της που λιώνει στο στόμα.

Αλλά ορισμένοι Ινδοί αξιωματούχοι λένε ότι η κατάσταση δεν είναι και τόσο «γλυκιά»... Ο Σαθίς Κουμάρ, υπεύθυνος για την ασφάλεια των τροφίμων στην πόλη Τσενάι στο Ταμίλ Ναντού, είπε στην εφημερίδα Indian Express ότι μολυσματικές ουσίες στο μαλλί της γριάς «θα μπορούσαν να προκαλέσουν σε καρκίνο και να επηρεάσουν όλα τα όργανα του σώματος».

Η ομάδα του έκανε έφοδο σε πλανώδιους πωλητές την περασμένη εβδομάδα. Ο κ. Κουμάρ είπε ότι το γλυκό που πωλείται στην πόλη παρασκευάστηκε από ανεξάρτητους πωλητές και όχι από αδειοδοτημένα εργοστάσια.

Λίγες ημέρες αργότερα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση της πώλησής του, αφού οι εργαστηριακές δοκιμές εντόπισαν την παρουσία Rhodamine-B, μιας χημικής ένωσης, στα δείγματα. Η χημική ουσία προσδίδει μια φθορίζουσα ροζ απόχρωση στο ινδικό μαλλί της γριάς, και χρησιμοποιείται επίσης για τη βαφή υφασμάτων, καλλυντικών και μελανιών.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η χημική ουσία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου, και τόσο η Ευρώπη όσο και η Καλιφόρνια έχουν απαγορεύση τη χρήση της ως βαφής τροφίμων.

Ο υπουργός Υγείας Μα Σουμπραμανιάν απαγόρευσε το μαλλί της γριάς στο Ταμίλ Ναντού, δηλώνοντας η χρήση της Rhodamine-B στη «συσκευασία, εισαγωγή, πώληση τροφίμων ή το σερβίρισμα φαγητού που το περιέχει σε γάμους και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις» θα τιμωρείται βάσει του νόμου.

Η γειτονική πολιτεία Άντρα Πραντές έχει επίσης αρχίσει να δοκιμάζει δείγματα μαλλιού της γριάς για να ελέγξει την παρουσία της καρκινογόνου ουσίας. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η εφημερίδα New India Express ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι της ασφάλειας των τροφίμων στην ινδική πρωτεύουσα Δελχί πίεζαν επίσης για την απαγόρευση της λιχουδιάς.

