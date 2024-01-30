Το Ισραήλ παραδίδει σορούς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Το Ισραήλ παρέδωσε σήμερα στις παλαιστινιακές αρχές τις σορούς δεκάδων Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες, όπως δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι στον παλαιστινιακό θύλακα

Οι σοροί, τις οποίες κρατούσε το Ισραήλ, παραδόθηκαν στο υπό ισραηλινό έλεγχο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ και θα ενταφιαστούν σε ομαδικούς τάφους στην πόλη Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα δεν ανέφερε πόσοι νεκροί παραδόθηκαν.

Το Ισραήλ, που ξεκίνησε τη στρατιωτική του επίθεση στη Γάζα μετά την εισβολή Παλαιστίνιων ενόπλων από τον παράκτιο θύλακα στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, δεν προέβη άμεσα σε κάποιο σχόλιο για την παράδοση αυτή.

Πηγή: skai.gr

