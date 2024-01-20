Εισαγγελείς στη Νότια Κορέα άσκησαν δίωξη σε βάρος του αρχηγού της μητροπολιτικής αστυνομίας της Σεούλ, κατηγορώντας τον ότι συνέβαλε λόγω αμέλειας στο ποδοπάτημα που σημειώθηκε το 2022 κατά τους εορτασμούς του Χάλοουιν στην πρωτεύουσα της χώρας, όπου σκοτώθηκαν σχεδόν 160 άνθρωποι, σύμφωνα με το γραφείο της Εισαγγελίας της Δυτικής Περιφέρειας της Σεούλ.

Οι κατηγορίες σε βάρος του επικεφαλής της αστυνομίας της Σεούλ Κιμ Κουάνγκ-χο απαγγέλθηκαν έπειτα από έναν χρόνο και πλέον μετά το ποδοπάτημα τον Οκτώβριο του 2022, όπου σκοτώθηκαν 159 άνθρωποι το Σαββατοκύριακο του Χάλοουιν, στη συνοικία Ιταβεόν στη Σεούλ. Ο Κιμ είναι ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας που κατηγορείται σε σχέση με το ποδοπάτημα.

Οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις στη δημοφιλή για τη νυχτερινή ζωή της συνοικία Ιταβεόν κατέληξαν σε τραγωδία στις 29 Οκτωβρίου, αφότου δεκάδες χιλιάδες νέοι που διασκέδαζαν συνωστίστηκαν σε στενά δρομάκια για να γιορτάσουν το πρώτο Χάλοουιν χωρίς τους περιορισμούς για την Covid-19 εδώ και τρία χρόνια.

Οι αρχές, μεταξύ αυτών η αστυνομία, δεν εκπόνησαν κάποιο σχέδιο ασφαλείας ακόμα κι αν το μεγάλο πλήθος που συνέρρεε καθιστούσε πιθανό ένα δυστύχημα και δεν εφάρμοσαν τα ενδεδειγμένα μέτρα αφότου άρχισαν να καταφθάνουν εκκλήσεις για βοήθεια, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

