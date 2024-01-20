Περίπου 10 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σήμερα στο δυτικό Ιράκ εναντίον μιας στρατιωτικής βάσης όπου φιλοξενούνται Αμερικανοί στρατιώτες και στρατεύματα του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικοί της ιρακινής αστυνομίας και ένας αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού.

«Βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν την αεροπορική βάση Άιν αλ Άσαντ» στην επαρχία Αλ Άνμπαρ, δήλωσε ένας αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Ο ίδιος ανέφερε πως «μια αρχική αξιολόγηση των ζημιών» βρίσκεται σε εξέλιξη, όμως οι «πρώτες» πληροφορίες κάνουν λόγο «για ένα μέλος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας σοβαρά τραυματισμένο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.