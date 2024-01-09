Νόμο, ο οποίος στοχεύει να τερματίσει τη σφαγή και την πώληση σκύλων για το κρέας τους έως το 2027 ψήφισε η Νότια Κορέα.

Ο νόμος στοχεύει να τερματίσει την μακραίωνη πρακτική της κατανάλωσης κρέατος σκύλου, η οποία πλέον δεν είναι δημοφιλής, ιδιαίτερα στους νέους της χώρας.

Σύμφωνα με το BBC, βάσει νόμου η εκτροφή ή η σφαγή σκύλων για κατανάλωση θα απαγορευθεί, όπως και η διανομή ή η πώληση κρέατος σκύλου.

Όσοι κριθούν ένοχοι για σφαγή σκύλου θα αντιμετωπίζουν μέχρι και ποινή τριετούς φυλάκισης. Επίσης όσοι εκτρέφουν σκυλιά για κρέας ή πουλάνε κρέας σκύλου θα μπορούσαν να εκτίσουν το πολύ δύο χρόνια.

Ωστόσο, η ίδια η κατανάλωση κρέατος σκύλου δεν θα είναι παράνομη.

Λιχουδιά το στιφάδο σκύλου

Σύμφωνα με τα τελευταία κυβερνητικά στοιχεία, το 2023 η Νότια Κορέα είχε περίπου 1.600 εστιατόρια που σέρβιραν κρέας σκύλου και 1.150 φάρμες εκτροφής σκύλων.

Η Κορεατική Ένωση Βρώσιμων Σκύλων,ανακοίνωσε πως η απαγόρευση θα πλήξει 3.500 αγροκτήματα που εκτρέφουν 1,5 εκατομμύριο σκύλους, καθώς και 3.000 εστιατόρια.

Το στιφάδο με κρέας σκύλου, που ονομάζεται "boshintang", θεωρείται λιχουδιά για τους ηλικιωμένους Νοτιοκορεατές.

Ευτυχώς όμως, οι νέοι της χώρας είναι αντίθετοι στην παραδοσιακή κουζίνα με κρέας σκύλου και αποφεύγουν την κατανάλωσή του.

Περιθώριο προσαρμογής και αποζημίωση για τους επαγγελματίες

Η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ σε τρία χρόνια, δίνοντας στους αγρότες και στους ιδιοκτήτες εστιατορίων χρόνο να βρουν εναλλακτικές πηγές απασχόλησης και εισοδήματος.

Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να στηρίξει πλήρως τους κτηνοτρόφους κρέατος σκύλων, τους κρεοπώλες και τους ιδιοκτήτες εστιατορίων, των οποίων οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να κλείσουν, αν και δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί οι λεπτομέρειες για το τι αποζημίωση θα πάρουν.

Ακτιβιστές λένε πως οι περισσότεροι σκύλοι θανατώνονται με ηλεκτροσόκ ή απαγχονίζονται για το κρέας τους, αν και εκτροφείς και έμποροι ισχυρίζονται πως έχει γίνει πρόοδος και η θανάτωσή τους είναι πλέον πιο ανθρώπινη.

Η υποστήριξη για την απαγόρευση αυξήθηκε υπό τον πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ, έναν φιλόζωο που έχει υιοθετήσει έξι σκύλους και οκτώ γάτες με την πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χι, η οποία επίσης επικρίνει κατηγορηματικά την κατανάλωση κρέατος σκύλου.

Πηγή: skai.gr

