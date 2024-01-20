Συγκρούσεις μελών ακροαριστερών οργανώσεων με την αστυνομία σημειώθηκαν στην πόλη Βιτσέντσα της βόρειας Ιταλίας, όπου εγκαινιάσθηκε έκθεση για την επεξεργασία του χρυσού.

Στη διεθνή αυτή έκθεση παίρνει μέρος το Ισραήλ και οι διαδηλωτές αμφισβήτησαν την πολιτική του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έναντι των Παλαιστινίων. Περίπου πεντακόσια μέλη των ακροαριστερών οργανώσεων χρησιμοποίησαν καπνογόνα και προσπάθησαν να εισέλθουν στον χώρο της έκθεσης. Οι αστυνομικοί τους απώθησαν με χρήση γκλοπ και με ρίψεις νερού από εκτοξευτήρα ειδικού οχήματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τραυματίσθηκαν ελαφρά τόσο διαδηλωτές όσο και Ιταλοί αστυνομικοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.