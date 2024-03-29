Η διπλωματία της Νότιας Κορέας χαρακτήρισε «ανεύθυνη» την απόφαση της Ρωσίας να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει για να εμποδίσει την ανανέωση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ της εντολής των ειδικών που ήταν επιφορτισμένοι με την επιτήρηση της εφαρμογής των κυρώσεων σε βάρος της Βόρειας Κορέας.

Η Σεούλ «υπογραμμίζει ξεκάθαρα ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, παρά το καθεστώς του κράτους-μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έλαβε ανεύθυνη απόφαση», τόνισε το νοτιοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα.

Η Μόσχα άσκησε χθες βέτο σε σχέδιο απόφασης που θα παρέτεινε την εντολή για έναν χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

