Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως κατέστρεψαν άλλα 4 drones των Χούθι της Υεμένης

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες Πέμπτη, για δεύτερη ημέρα στη σειρά, δυνάμεις του κατέστρεψαν 4 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, τα οποία είχαν εξαπολυθεί για να πλήξουν αμερικανικό πολεμικό στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τα drones ήγειραν «άμεση απειλή για εμπορικά σκάφη και πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην περιοχή», και καταρρίφθηκαν «σε νόμιμη άμυνα», ανέφερε μέσω X, χρησιμοποιώντας πλέον τυποποιημένη ορολογία, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία των ΗΠΑ ή του συνασπισμού», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.