Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί δοκιμή κινητήρα υπερηχητικού πυραύλου - Δείτε βίντεο

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι δοκίμασε επιτυχώς τον νέο κινητήρα υπερηχητικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς

Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι δοκίμασε επιτυχώς έναν κινητήρα στερεού καυσίμου για τον νέο της τύπου υπερηχητικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με το επίσημο κορεατικό κεντρικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA), ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε τη δοκιμή την Τρίτη 19 Μαρτίου στο Sohae Launch Site, ένα μέρος όπου έχουν λάβει χώρα προηγούμενες εκτοξεύσεις πυραύλων και δορυφόρων.

Δείτε βίντεο: 

