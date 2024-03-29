Ισημερινός: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες στην εξέγερση σε φυλακή της Γουαγιακίλ

Η εξέγερση που ξέσπασε το βράδυ προχθές Τετάρτη σε φυλακή της Γουαγιακίλ —από την οποία απέδρασε τον Ιανουάριο αρχηγός ισχυρής συμμορίας γνωστός με το προσωνύμιο «Φίτο», ο δημόσιος κίνδυνος υπ’ αριθμόν 1 στον Ισημερινό— είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Πέμπτη.

«Η κατάσταση που αναφέρθηκε (...) είναι η ακόλουθη: τέσσερις τραυματίες, ένας νεκρός», δήλωσε ο υφυπουργός Ασφάλειας Λιονέλ Καλδερόν στο δίκτυο Teleamazonas, χωρίς να διευκρινίσει εάν ανάμεσα στα θύματα είναι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Είπε πως βρισκόταν σε εξέλιξη «πλήρης» έλεγχος σε «όλο το κέντρο κράτησης», διαβεβαιώνοντας πως τα πράγματα στη φυλακή είναι «απόλυτα υπό έλεγχο».

Όπως δείχνουν βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα και κατήγγειλαν την κακομεταχείριση που υφίστανται στη φυλακή, ο έλεγχος της οποίας έχει περάσει στον στρατό. Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται κρατούμενος να καταγγέλλει: «Θέλουν να μας σκοτώσουν».

Από τη φυλακή της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά) απέδρασε την 7η Ιανουαρίου ο επικεφαλής της πιο ισχυρής συμμορίας της χώρας, ο Χοσέ Αδόλφο Μασίας, ή «Φίτο». Παραμένει ασύλληπτος ως αυτό το στάδιο.

Εξέτιε ποινή 34 ετών κάθειρξης για συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα, διακίνηση ναρκωτικών και φόνους.

Η απόδραση του «Φίτο» ακολουθήθηκε από εξεγέρσεις σε πολλές φυλακές του Ισημερινού και έξαρση της βίας των συμμοριών στους δρόμους — εκρήξεις βομβών, δολοφονίες, ως και εισβολή μασκοφόρων ενόπλων σε τηλεοπτικό στούντιο εν μέσω εκπομπής σε απευθείας μετάδοση.

Για να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο, ο δεξιός πρόεδρος του Ισημερινού Νομπόα κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και «πολέμου» με τις συμμορίες, αναπτύσσοντας 20.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό.

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις δυο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο, σπαράσσεται τα τελευταία χρόνια χρόνια από κύμα βίας συμμοριών που διεκδικούν τον έλεγχο οδών διακίνησης και φυλακών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.