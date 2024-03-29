Πολίτες και στρατιωτικοί σκοτώθηκαν όταν το Ισραήλ και «τρομοκρατικές οργανώσεις» εξαπέλυσαν πλήγματα κοντά στη συριακή πόλη Χαλέπι, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το υπουργείο Άμυνας στη Δαμασκό.

Για τουλάχιστον 36 νεκρούς στρατιωτικούς σε αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ κάνει λόγο το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Από την πλευρά της, πηγή του επίσημου συριακού πρακτορείου ειδήσεων SANA στον στρατό αναφέρθηκε σε «νεκρούς και τραυματίες πολίτες και στρατιωτικούς» στην ισραηλινή επιδρομή εναντίον στρατιωτικών θέσεων στα περίχωρα της πόλης του Χαλεπιού.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο διάφορες θέσεις στην επαρχία Χαλέπι και εξαπολύθηκαν περί τη 01:45 (τοπική ώρα· 00:45 ώρα Ελλάδας), ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Έγιναν ταυτόχρονα με επιθέσεις drones από την Ιντλίμπ και το δυτικό τμήμα της επαρχίας του Χαλεπιού, που σύμφωνα με την ίδια πηγή διέπραξαν «τρομοκρατικές οργανώσεις» που έβαλαν στο στόχαστρο πολίτες στην πόλη Χαλέπι και τα περίχωρά της, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι επιθέσεις αυτές είχαν αποτέλεσμα να γίνουν «μάρτυρες» (σ.σ. να χάσουν τη ζωή τους) ή να τραυματιστούν «πολίτες και στρατιωτικοί» και να υποστούν ζημιές «δημόσια και ιδιωτικές περιουσίες», πάντα σύμφωνα με τη Δαμασκό.

Το υπουργείο Άμυνας δεν έδωσε πιο συγκεκριμένο απολογισμό των θυμάτων, ούτε εξήγησε αν οι θάνατοι οφείλονταν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ή αυτούς των αντικαθεστωτικών.

Χθες Πέμπτη δυο άμαχοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στα περίχωρα της Δαμασκού, ανέφερε πάντως. Νωρίτερα, το υπουργείο έκανε λόγο για δυο τραυματίες στη συγκεκριμένη επιδρομή του Ισραήλ.

