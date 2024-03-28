Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 45 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο

Τουλάχιστον 45 νεκροί είναι ο απολογισμός της σημερινής πτώσης λεωφορείου από γέφυρα στην επαρχία Λιμπόπο της Νότιας Αφρικής, ενώ ένα οκτάχρονο αγοράκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την Μποτσουάνα με προορισμό τη Μόρια (στο βορειοανατολικό άκρο της Νότιας Αφρικής). «Ο οδηγός έχασε προφανώς τον έλεγχο του οχήματός του», αναφέρει η ανακοίνωση, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να συντριβεί από ύψος 50 μέτρων και να τυλιχθεί στις φλόγες.

Στο λεωφορείο εκτιμάται ότι επέβαιναν συνολικά 46 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων είναι δύσκολη, καθώς πολλά πτώματα είναι απανθρακωμένα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε γέφυρα που συνδέει δύο λόφους στην περιοχή Μαματλακάλα, περίπου 300 χιλιόμετρα μακριά από το Γιοχάνεσμπουργκ. Η υπουργός Μεταφορών Σιντισίουε Τσικούνγκα, η οποία επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας, δεσμεύτηκε πως θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Παρότι η Νότια Αφρική έχει ένα από τα πλέον ανεπτυγμένα οδικά δίκτυα στην αφρικανική ήπειρο, θρηνεί κάθε χρόνο χιλιάδες θύματα σε τροχαία.

Μόλις λίγες ώρες πριν από το πολύνεκρο τροχαίο, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα απηύθυνε έκκληση στους συμπατριώτες του, ενόψει του Πάσχα των Καθολικών, να κάνουν ότι μπορούν για να μην θρηνήσουν θύματα στην άσφαλτο.

