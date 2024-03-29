Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εννέα συλλήψεις στο Τατζικιστάν για την επίθεση στη Μόσχα

Οι εννέα κατηγορούνται για σχέσεις με το ισλαμικό Κράτος

Μόσχα

Η Κρατική Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του Τατζικιστάν συνέλαβε εννέα άτομα αυτή την εβδομάδα για δεσμούς της επίθεσης στο συναυλιακό κέντρο στη Μόσχα, αλλά και με το Ισλαμικό Κράτος Χορασάν (ISIS-K), σύμφωνα με πηγή ασφαλείας του Τατζικιστάν.

Και τα εννέα άτομα συνελήφθησαν τη Δευτέρα στην πόλη Βαχντάτ και μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα, Ντουσάνμπε, ανέφερε η ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μακελειό στη Μόσχα Τατζικιστάν Ισλαμικό Κράτος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark