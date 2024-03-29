Εννέα συλλήψεις στο Τατζικιστάν για την επίθεση στη Μόσχα

Η Κρατική Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του Τατζικιστάν συνέλαβε εννέα άτομα αυτή την εβδομάδα για δεσμούς της επίθεσης στο συναυλιακό κέντρο στη Μόσχα, αλλά και με το Ισλαμικό Κράτος Χορασάν (ISIS-K), σύμφωνα με πηγή ασφαλείας του Τατζικιστάν.

Και τα εννέα άτομα συνελήφθησαν τη Δευτέρα στην πόλη Βαχντάτ και μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα, Ντουσάνμπε, ανέφερε η ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

