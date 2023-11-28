Δυο Παλαιστίνιοι έφηβοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τον Ισραηλινό στρατό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο ένας, ηλικίας 14 ετών, σκοτώθηκε στο Τουμπάς, στη βόρεια Δυτική Όχθη και ο δεύτερος, 17 ετών, κοντά στη Ραμάλα όπου έχει την έδρα της η Παλαιστινιακή Αρχή.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ξέσπασαν ταραχές στο Τουμπάς: νεαροί πέταξαν πέτρες σε οχήματα του ισραηλινού στρατού και οι στρατιώτες απάντησαν ανοίγοντας πυρ. Ο Ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι πήγε στην περιοχή για να συλλάβει «δύο καταζητούμενους υπόπτους» αλλά «ένοπλοι άνδρες πυροβόλησαν τις δυνάμεις ασφαλείας που απάντησαν με πραγματικές σφαίρες».

Κοντά στη Ραμάλα, Ισραηλινοί στρατιώτες μπήκαν σε ένα χωριό για να κάνουν έρευνες με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν και εκεί ταραχές. Οι μάρτυρες είπαν ότι ο 17χρονος που σκοτώθηκε δέχτηκε τέσσερις σφαίρες.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη, ένας άλλος νεαρός Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην Μπεϊτούνια, ένα χωριό που βρίσκεται ανάμεσα στην ισραηλινή φυλακή του Όφερ και τη Ραμάλα. Από την περασμένη Παρασκευή, κάθε βράδυ, δεκάδες νέοι συγκεντρώνονται στην Μπεϊτούνια για να υποδεχθούν τους Παλαιστίνιους που αποφυλακίζονται καθημερινά σε αντάλλαγμα για τους ομήρους που απελευθερώνονται από τη Χαμάς στη Γάζα. Κάθε φορά, ο ισραηλινός στρατός εκτοξεύει δακρυγόνα και ανοίγει πυρ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο 26χρονος Γιασίν αλ Άσμαρ σκοτώθηκε σε αυτά τα επεισόδια. Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι μπήκε στην Μπεϊτούνια «για να εμποδίσει τις ταραχές» και, καθώς οι στρατιώτες πλησίαζαν, άγνωστοι εκτόξευσαν εναντίον τους μολότοφ, βάζοντας φωτιά σε απορρίμματα στον δρόμο. «Οι δυνάμεις μας απάντησαν ανοίγοντας πυρ», πρόσθεσε.

Τα βίαια επεισόδια πολλαπλασιάζονται στη Δυτική Όχθη μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Περισσότεροι από 230 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην περιοχή αυτή από εποίκους και Ισραηλινούς στρατιώτες σε αυτό το διάστημα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

