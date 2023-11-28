Πολωνία: Τέσσερις νεκροί κι ένας τραυματίας από δυστύχημα σε ορυχείο

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας άλλος τραυματίστηκε σε δυστύχημα που σημειώθηκε στο ανθρακωρυχείο Σομπιέσκι στην πόλη Γιαβόρζνο της νότιας Πολωνίας, μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το Εθνικό Γραφείο Ορυχείων (WUG).

Το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων, PAP, επικαλούμενο τον Πιότρ Στρζόντα, εκπρόσωπο του Εθνικού Γραφείου Ορυχείων, μετέδωσε ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από τη θραύση αγωγού νερού περίπου 500 μέτρα κάτω από τη γη, καθώς οι εργάτες ξέπλεναν τον αγωγό. Όπως δήλωσε, το συμβάν σημειώθηκε στις 15.30' τοπική ώρα (16.30' ώρα Ελλάδας).

"Ενώ η αντλία γέμιζε με νερό, έσκασε ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα τρείς άνθρωποι να σκοτωθούν επί τόπου", δήλωσε.

Το WUG έλαβε την πληροφορία ότι και τέταρτος άνθρωπος πέθανε στις 18.10' τοπική ώρα, δήλωσε ο Στρζόντα.

Ένας έκτος άνθρωπος που βρισκόταν στο σημείο του δυστυχήματος "βγήκε από εκεί σώος και αβλαβής", πρόσθεσε.

Το ορυχείο Σομπιέσκι ανήκει στην εταιρία ενέργειας Tauron.

Ένδεκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Πολωνία φέτος σε ατυχήματα σε ορυχεία, σύμφωνα με το WUG.

Πέρυσι, 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστυχήματα που σημειώθηκαν στα ορυχεία της χώρας, όπου ο τομέας αυτός παραμένει πολύ σημαντικός για την παραγωγή της ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

