Η απελευθέρωση άλλων 12 ομήρων έλαβε χώρα σήμερα στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα στα εμπόλεμα μέρη, το Ισραήλ και τη Χαμάς.
Πρόκειται για την παράδοση της πέμπτης ομάδας ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό, η απελευθέρωση των οποίων πραγματοποιείται στη διάρκεια της διήμερης παράτασης.
Ανάμεσα στους σημερινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν είναι και η Mia Leimberg, μια 17χρονη από την Ιερουσαλήμ, που μια φωτογραφία την απεικονίζει να κρατάει στην αγκαλιά της στη διάρκεια της παράδοσής της στον Ερυθρό Σταυρό ένα σκυλάκι.
Η εικόνα δείχνει την Leimberg αγκαλιά με το σκυλί και πλαισιωμένη από μασκοφόρους ένοπλους να προχωρά προς την ελευθερία.
المقاومة كل يوم تُبهر العالم #غزة pic.twitter.com/BYYb3kWDcW— ahmad.ibraa (@ahmadibraa47) November 28, 2023
#عاجل | بشكل مشترك.. كتائب القسام وسرايا القدس تسلّمان الدفعة الخامسة من الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، ضمن اتفاق التهدئة. pic.twitter.com/Qp79A35m23— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 28, 2023
- Δύο Παλαιστίνιοι έφηβοι σκοτώθηκαν από τον Iσραηλινό στρατό στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Αρχή
