Νότια Αφρική: Δυσωδία στο Κέιπ Τάουν εξαιτίας πλοίου που μεταφέρει 19.000 βοοειδή

Έντονη δυσφορία προκάλεσε στους κατοίκους του Κέιπ Τάουν η δυσωδία που κατέκλυσε τη νοτιοαφρικανική μεγαλούπολη εξαιτίας πλοίου που μεταφέρει 19.000 βοοειδή, το οποίο κατέπλευσε για να φορτώσει ζωοτροφές και να συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ιράκ. Προερχόμενο από τη Βραζιλία, το πλοίο κατέπλευσε την Κυριακή στο Κέιπ Τάουν φέρνοντας μαζί του μια «εμετική δυσωδία», όπως περιγράφεται σε δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Πολλοί κάτοικοι απέδωσαν αρχικά τη δυσωδία σε κάποιο αποχετευτικό έργο, αλλά δημοτικός σύμβουλος επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι προερχόταν από το πλοίο «Al Kuwait», στο οποίο επιβιβάστηκαν επιθεωρητές του εθνικού συμβουλίου για την πρόληψη της κακομεταχείρισης των ζώων (NSPCA).

Η επιθεωρήτρια Γκρέις Λε Γκρέιντζ αφηγήθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι οπλές των ζώων ήταν βυθισμένες σε περιττώματα, καταγγέλλοντας τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούσαν στο πλοίο έπειτα από δυόμισι εβδομάδες εν πλω. Ορισμένα βοοειδή χρειάστηκε να θανατωθούν εξαιτίας σοβαρών τραυματισμών που υπέστησαν στη διάρκεια του ταξιδιού, συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

