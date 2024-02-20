Ένα ανθρώπινο πόδι βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στις ράγες του μετρό της Νέας Υόρκης και η αστυνομία της μεγαλούπολης έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει το πτώμα στο οποίο ανήκει το μακάβριο εύρημα.

Γύρω στο μεσημέρι του Σαββάτου αστυνομικοί δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα που ανέφερε ότι υπήρχαν ανθρώπινα «λείψανα» πλάι στις ράγες της γραμμής 4, στην περιοχή του Μπρονξ. Φτάνοντας στο σημείο είδαν ένα πόδι, ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Στο δαιδαλώδες δίκτυο του μετρό της Νέας Υόρκης σημειώνονται κατά διαστήματα δραματικά γεγονότα που τα τελευταία χρόνια παίρνουν μεγάλες διαστάσεις στα μέσα ενημέρωσης, όπως εκείνα των επιβατών που σπρώχθηκαν στις ράγες από εγκληματίες. Οι αρχές προσπαθούν επίσης να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για το φαινόμενο των λεγόμενων subway surfer, των παράτολμων νέων που βιντεοσκοπούνται πιασμένοι στο εξωτερικό (συνήθως στην οροφή) των βαγονιών και αναρτούν τα πλάνα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα με θύματα τους ριψοκίνδυνους subway surfers.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας 34χρονος σκοτώθηκε και άλλα πέντε άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε μια αποβάθρα, σε άλλο σταθμό του Μπρονξ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.