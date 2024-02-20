Παρά τη διεθνή πίεση για να αμβλύνουν την υποστήριξή τους στο Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που επικρίνονται από κάθε πλευρά, εμπόδισαν εκ νέου σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να απαιτήσει "άμεση" κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, κυκλοφορώντας ένα εναλλακτικό κείμενο για μια ενδεχόμενη εκεχειρία υπό όρους.

Το σχέδιο ψηφίσματος, που απαιτούσε "άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός η οποία πρέπει να τηρείται από όλες τις πλευρές" έλαβε 13 ψήφους υπέρ, μια αποχή (Βρετανία) και μια κατά, το τρίτο αμερικανικό βέτο από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

"Το μήνυμα που στάλθηκε σήμερα στο Ισραήλ από αυτό το βέτο είναι ότι μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν οτιδήποτε με πλήρη ατιμωρησία", είπε ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής Ριγιάντ Μανσούρ, καταγγέλλοντας ένα "ανεύθυνο και επικίνδυνο βέτο" που παρέχει ακόμη μια "ασπίδα" στο Ισραήλ.

"Τα σημερινά λάθη θα έχουν ένα τίμημα για την περιοχή μας και τον αυριανό μας κόσμο. Πώς θα σας κρίνει η Ιστορία;", δήλωσε από την πλευρά του ο πρεσβευτής της Αλγερίας Αμάρ Μπεντζαμά, ο οποίος επεξεργαζόταν το κείμενο αυτό τις τελευταίες τρεις και πλέον εβδομάδες.

Το αλγερινό σχέδιο αντιτίθετο επίσης συγκεκριμένα στον "αναγκαστικό εκτοπισμό του πληθυσμού των Παλαιστινίων αμάχων" ενώ το Ισραήλ έκανε λόγο για εκκένωση, απομάκρυνση των αμάχων, ενόψει μιας χερσαίας επιχείρησης στη Ράφα όπου συνωστίζονται 1,4 εκατομμύριο άνθρωποι στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Όπως και τα προηγούμενα κείμενα που είχαν καταγγείλει το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το σημερινό δεν καταδίκαζε την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου κατά του Ισραήλ. Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 1.160 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων.

Εν είδει αντιποίνων, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση η οποία ήδη μετρά 29.000 νεκρούς στη Γάζα, στη ευρεία πλειοψηφία τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς και προκάλεσε ανθρωπιστική καταστροφή στο πολιορκούμενο παλαιστινιακό έδαφος.

Όπως αναμενόταν, η Ρωσία και η Κίνα κατήγγειλαν το αμερικανικό βέτο, όμως πολλά άλλα μέλη του Συμβουλίου, η Γαλλία, η Μάλτα, η Σλοβενία και η Σιέρα Λεόνε εξέφρασαν επίσης τη λύπη τους για την απόφαση αυτή.

"Ο απολογισμός των ανθρώπινων απωλειών και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητοι και οι ισραηλινές επιχειρήσεις πρέπει να σταματήσουν", δήλωσε ο πρεσβευτής της Γαλλίας Νικολά ντε Ριβιέρ.

Μια χερσαία επιχείρηση στη Ράφα "θα μας οδηγήσει σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή", πρόσθεσε ο Σλοβένος ομόλογός του Σάμουελ Ζμπόγκαρ. "Είναι καθήκον μας να αντιδράσουμε πριν ξυπνήσουμε από έναν εφιάλτη".

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προειδοποιήσει από το Σαββατοκύριακο ότι το αλγερινό κείμενο δεν θα γινόταν δεκτό.

"Καταλαβαίνω την επιθυμία του Συμβουλίου να δράσει επειγόντως αλλά η επιθυμία αυτή δεν μπορεί να μας τυφλώνει απέναντι στην πραγματικότητα επί του πεδίου, και δεν μπορεί να υπονομεύει τον μοναδικό δρόμο, επαναλαμβάνω, τον μοναδικό δρόμο προς μια βιώσιμη ειρήνη", τόνισε σήμερα η Αμερικανίδα πρεσβευτής στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ, εκτιμώντας ότι η υιοθέτηση αυτού του ψηφίσματος θα ήταν "ανεύθυνη".

Οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Ισραήλ, φοβούνται μήπως θέσουν σε κίνδυνο τις δύσκολες διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας που θα περιλαμβάνει μια νέα απελευθέρωση ομήρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, κυκλοφόρησαν ένα εναλλακτικό σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο είδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Παρότι έως τώρα ήταν συστηματικά αντίθετες στη χρήση του όρου "κατάπαυση του πυρός", θέτοντας το βέτο τους σε δύο κείμενα τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, η εκδοχή τους υποστηρίζει μια κατάπαυση του πυρός υπό όρους, όχι άμεση.

Απηχώντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν, το κείμενο αναφέρει μια "προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μόλις θα είναι εφικτή" και στη βάση μιας "φόρμουλας" που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Το αμερικανικό σχέδιο, επί του οποίου δεν προβλέπεται επί του παρόντος καμιά ψηφοφορία, είναι από την άλλη πλευρά αυστηρό, όσον αφορά τη Ράφα, προειδοποιώντας ότι "μια χερσαία επιχείρηση ευρείας κλίμακας δεν πρέπει να γίνει υπό τις παρούσες συνθήκες".

Ωστόσο ορισμένοι διερωτώνται για τον στόχο των ΗΠΑ με αυτό το κείμενο. "Θέλουν πράγματι αυτό το ψήφισμα ή θέλουν να πιέσουν για ένα βέτο;", σημείωσε ανώνυμη διπλωματική πηγή, αναφερόμενη στη μεγάλη πιθανότητα άσκησης ρωσικού βέτο σε ένα κείμενο που έχουν συντάξει οι Αμερικανοί.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό το αμερικανικό σχέδιο "θα εκνευρίσει το Ισραήλ" σχολίασε ωστόσο ο Ρίτσαρντ Γκόουαν, αναλυτής του International Crisis Group. "Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν τελικά το Συμβούλιο Ασφαλείας ως πλατφόρμα για να δείξουν τα όρια της υπομονής τους απέναντι στην ισραηλινή εκστρατεία".

Το Συμβούλιο, διχασμένο σε μεγάλο βαθμό εδώ και χρόνια όσον αφορά το ισραηλινοπαλαιστινιακό ζήτημα, δεν έχει υιοθετήσει από την 7η Οκτωβρίου για το θέμα αυτό παρά μόνο δύο ψηφίσματα, κυρίως ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Χωρίς σπουδαίο αποτέλεσμα: η είσοδος της βοήθειας στη Γάζα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

