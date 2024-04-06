Η ηγεσία της αστυνομίας της Νορβηγίας αποφάσισε σήμερα ότι οι αστυνομικοί θα φέρουν όπλα μέχρι νεωτέρας εξαιτίας απειλών που δέχεται η μουσουλμανική κοινότητα.

«Ο γενικός διευθυντής της αστυνομίας αποφάσισε να οπλίσει την αστυνομία σε εθνική κλίμακα από σήμερα, Σάββατο, το απόγευμα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Αυτό γίνεται σ' ένα πλαίσιο απειλών που διατυπώνονται εναντίον μουσουλμανικών θρησκευτικών κοινοτήτων και της μουσουλμανικής γιορτής Αΐντ ελ-Φιτρ την επόμενη εβδομάδα», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

«Πρόκειται για απειλές εναντίον τζαμιών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ρόαρ Χάνσεν.

Στη σκανδιναβική χώρα, οι αστυνομικοί γενικά δεν είναι οπλισμένοι, όμως είχαν εξουσιοδοτηθεί να είναι προσωρινά, από τις 27 Μαρτίου μέχρι τις 2 Απριλίου, στη διάρκεια της περιόδου του Πάσχα των Καθολικών, χωρίς να αλλάξει όμως το επίπεδο της απειλής, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο «μέτριο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

