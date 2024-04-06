Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει απόψε στη Φλόριντα μια γιγάντια βραδιά συγκέντρωσης κεφαλαίων, ένα νέο κρίσιμο επεισόδιο του πολέμου για τις μεγάλες δωρεές που φέρνει αντιμέτωπους τον ρεπουμπλικάνο και τον Τζο Μπάιντεν στην κούρσα για το Λευκό Οίκο.

Στην αμερικανική εκλογική ζωή, τα χρήματα, κάθε άλλο παρά ταμπού, είναι λόγος υπερηφάνειας για το στρατόπεδο που συγκεντρώνει τα περισσότερα. Είναι επίσης ένα απαραίτητο μάννα: το 2024 προαναγγέλλεται ως ο πιο δαπανηρός εκλογικός κύκλος στην ιστορία της χώρας.

Οι δύο υποψήφιοι έχουν εμπλακεί εδώ και μήνες σ' αυτό τον πόλεμο των εκατομμυρίων, εκδίδοντας τακτικά ανακοινώσεις εγκωμιαστικές για την κατάσταση των οικονομικών τους.

Αυτό το μπρα-ντε-φερ επιταχύνθηκε με την πραγματοποίηση στα τέλη Μαρτίου μιας μεγάλης δεξίωσης στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια της οποίας ο δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συγκέντρωσε 25 εκατομμύρια δολάρια, «ένα ρεκόρ» σύμφωνα με την ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του.

Σήμερα ο αντίπαλός του ελπίζει να συγκεντρώσει σχεδόν τα διπλάσια -από 43 μέχρι 50 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος θα συμμετάσχει σε μια βραδιά συγκέντρωσης κεφαλαίων που οργανώνεται από τον δισεκατομμυριούχο Τζον Πόλσον, έναν από τους ελάχιστους χρηματοδότες που βγήκαν κερδισμένοι από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 επειδή είχε στοιχηματίσει στην κατάρρευση της αγοράς ακινήτων.

Η βραδιά θα γίνει στο Παλμ Μπιτς, όχι μακριά από την πολυτελή κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ, το Μαρ-α-Λάγκο.

Μεταξύ των προσκεκλημένων περιλαμβάνονται ο επιχειρηματίας Ρόμπερτ Μπίγκελοου, ο οποίος έκανε περιουσία στον ξενοδοχειακό τομέα πριν διευθύνει μια εταιρεία αεροδιαστημικής έρευνας, και ο ομογενής Τζον Κατσιματίδης, ιδιοκτήτης μιας μεγάλης αλυσίδας σούπερ-μάρκετ.

Αμφότεροι είναι μεγάλοι δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Μερικοί παλιοί αντίπαλοι του Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών θα είναι επίσης παρόντες: ο Τιμ Σκοτ, ο Βιβέκ Ραμασουάμι, ο Νταγκ Μπέργκαμ... Όλοι τους υποστηρίζουν έκτοτε αναφανδόν την υποψηφιότητα του 77χρονου και ελπίζουν να πάρουν κάποια θέση σε μια υποθετική κυβέρνηση Τραμπ 2.0.

Σύμφωνα με την Washington Post, η θέση στο τραπέζι του Ντόναλντ Τραμπ τιμάται... 814.600 δολάρια.

Αυτά τα τρελά ποσά χρησιμεύουν για να χρηματοδοτηθούν οι μετακινήσεις υποψηφίων, να αμειφθούν οι ομάδες τους, να παραγγελθούν δημοσκοπήσεις ή, και ίσως κυρίως, να πληρωθούν τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θέλει να εμφανίζεται ως ο ήρωας της μεσαίας τάξης, έσπευσε να επικρίνει την εκδήλωση που οργανώνεται από τον ρεπουμπλικανό αντίπαλό του με σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει μια συγκέντρωση κεφαλαίων από μια ομάδα δισεκατομμυριούχων του κόσμου της οικονομίας που θέλουν να περικόψουν την κοινωνική ασφάλιση και την ιατρική ασφάλιση έχοντας οι ίδιοι μειώσεις φόρων», κατηγόρησε.

Ο δημοκρατικός διαθέτει προς το παρόν πιο γεμάτα προεκλογικά ταμεία σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί τέσσερις ποινικές κατηγορίες, και ο οποίος δαπανά στους δικηγόρους ένα μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνει από τους οπαδούς του.

