Εβδομήντα πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τη σύσταση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να αποτελεί σημείο καμπής «που θα καθορίσει το μέλλον», όπως δήλωσαν πρόσφατα σε κοινό άρθρο τους οι υπ. Εξωτερικών Γερμανίας, Γαλλίας και Πολωνίας αλλά και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής να βρίσκεται μια ανάσα από την επόμενη μεγάλη ανάφλεξη.

Με αφορμή την ιστορική επέτειο παραχώρησε συνέντευξη στη γερμανική εφημερίδα Bild ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ και είναι αποκαλυπτικός.

Ο Γενς Στόλντενμπεργκ αποκαλύπτει ότι και το ΝΑΤΟ έχει απομακρύνει «ρωσικό προσωπικό από τα κεντρικά του στις Βρυξέλλες». Όπως λέει χαρακτηριστικά: «Κι αυτό δότι αντιληφθήκαμε ότι επιτελούσαν δραστηριότητες, οι οποίες δεν ήταν στην πραγματικότητα διπλωματικά καθήκοντα, αλλά καθήκοντα εργασίας μυστικών υπηρεσιών».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Γενς Στόλτενμπεργκ αναφέρει επίσης σχετικά με την εκτεταμένη δράση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στην Ευρώπη: «Έχουμε δει ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες επιχειρούν σε ευρωπαϊκές χώρες εδώ και πολλά χρόνια. Παρατηρούμε επίσης ότι έχουν γίνει προσπάθειες να εντείνουν τις δραστηριότητές τους.Από την άλλη πλευρά βέβαια και οι νατοϊκοί σύμμαχοι παρακολουθούν πολύ στενά αυτές τις δραστηριότητες».

Ρήξη ήδη πριν από τη ρωσική εισβολή

Προς αποφυγή παρανοήσεων, μετά τη συνέντευξη στην Bild, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ διευκρίνισε ότι τυπικά η ρήξη μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας είχε επέλθει ήδη από τον Οκτώβριο του 2021, μερικούς μήνες δηλαδή πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν η Ρωσία ανέστειλε τη διπλωματική αποστολή της στο ΝΑΤΟ.

Μάλιστα το ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, έσπευσε επίσης να επισημάνει μετά την επίμαχη συνέντευξη, ότι ο ΓΓ αναφέρεται σε «περιστατικά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια και όχι τους τελευταίους μήνες».

Αξίζει να σημειωθεί, όπως παρατηρεί και το Reuters, ότι ήδη τον Οκτώβριο του 2021 το ΝΑΤΟ είχε ανακοινώσει την απομάκρυνση οκτώ μελών της ρωσικής αποστολής στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, τα οποία στην πραγματικότητα δρούσαν ως «μη δηλωμένοι αξιωματικοί ρωσικών μυστικών υπηρεσιών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.