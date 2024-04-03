Νορβηγία: Απειλή για βόμβα στη Βουλή

Η Βουλή της Νορβηγίας έλαβε σήμερα απειλή για βόμβα και η αστυνομία ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το κτήριο, αποκλείοντας τους γύρω δρόμους.

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες σε δημόσιες ακροαματικές συνεδριάσεις που παρακολουθούσαν τις συζητήσεις μέσα στο κτήριο να φύγουν, ενώ τα μέλη του κοινοβουλίου συνεχίζουν κανονικά τις εργασίες τους, περιλαμβανομένης της ώρας των ερωτήσεων σε υπουργούς, ανέφερε εκπρόσωπος της Βουλής.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: "Βρισκόμαστε επιτόπου με αρκετές περιπολίες προκειμένου να ασφαλίσουμε τη Βουλή και να αποτρέψουμε τυχόν περιστατικά. Δεν έχουμε πληροφορίες μέχρι τώρα για ύπαρξη απειλής σε τρίτα μέρη".

Ένοπλοι αστυνομικοί με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων έστηναν μεταλλικές μπάρες προκειμένου να εμποδίσουν την πρόσβαση στο κτήριο που βρίσκεται στο κεντρικό Όσλο, όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι συνήθως πιο διακριτικά. Στη Νορβηγία οι αστυνομικοί δεν φέρουν συνήθως όπλα.

Πηγή: skai.gr

