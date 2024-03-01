Έκτακτο διάγγελμα Σούνακ για την ανάγκη αντιμετώπισης του εξτρεμισμού

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Σε έκτακτο διάγγελμα έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ προέβη αργά το απόγευμα της Παρασκευής ο Ρίσι Σούνακ, θέλοντας να επισημάνει την «απειλή για τη δημοκρατία» από τα κρούσματα εξτρεμισμού στη χώρα, τα οποία έχουν αυξηθεί με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το διάγγελμα του Βρετανού πρωθυπουργού ακολουθεί μια ταραχώδη περίοδο λόγω του πολέμου, η οποία περιλάμβανε παρέκκλιση του προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων από τους διαδικαστικούς κανόνες στο νομοθετικό σώμα λόγω ανησυχιών του για την ασφάλεια των βουλευτών, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από σπίτια βουλευτών, εμπρησμό σε γραφείο βουλευτή του βορείου Λονδίνου, έντονη δημόσια αντιπαράθεση για τη σκοπιμότητα και τα συνθήματα των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων και κατακόρυφη αύξηση περιστατικών αντισημιτισμού και ισλαμοφοβίας.

«Υπάρχουν εξτρεμιστικές δυνάμεις που προσπαθούν να μας χωρίσουν», είπε ο κ. Σούνακ, κάνοντας επιπλέον λόγο για «σοκαριστική αύξηση εξτρεμιστικής διαταραχής και εγκληματικότητας» το τελευταίο διάστημα. «Τώρα η ίδια η δημοκρατία μας είναι στόχος», πρόσθεσε, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στα περιστατικά κατά βουλευτών.

Χαρακτήρισε δε «πέρα από ανησυχητική» τη χθεσινή νίκη στις εμβόλιμες εκλογές για τη βουλευτική έδρα του Rochdale του αμφιλεγόμενου βετεράνου αριστερού πολιτικού Τζορτζ Γκάλογουεϊ, τον οποίο κατηγόρησε ότι εξυμνεί τη Χαμάς.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις διαδηλώσεις που οδηγούνται σε επεισόδια ή παράνομα συνθήματα και ενέργειες, σχολιάζοντας πως υπάρχουν «μικρές ομάδες που είναι εχθρικές προς τις αξίες μας» οι οποίες καπηλεύονται αυτές τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Συμπλήρωσε πως ακραίοι ισλαμιστές και ακροδεξιές οργανώσεις «μεταδίδουν ένα δηλητήριο, τον εξτρεμισμό».

Κάλεσε τους πολίτες να ενωθούν απέναντι στον εξτρεμισμό και προανήγγειλε μέτρα αυστηρότερης αστυνόμευσης των διαδηλώσεων.

Ο κ. Σούνακ τελεί υπό πίεση από την πιο δεξιά πτέρυγα του Συντηρητικού Κόμματος να υιοθετήσει ακόμα πιο αυστηρά μέτρα κατά φαινομένων αντισημιτισμού, αλλά και από την αντιπολίτευση που κατηγορεί στελέχη της δεξιάς πτέρυγας των Τόρις πως συχνά πυροδοτούν εντάσεις με ισλαμοφοβικά σχόλια.



