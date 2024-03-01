Ο Μακρόν θα συνεδριάσει με τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων για την Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συνεδριάσει το πρωί της Πέμπτης με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων στο Ελιζέ για να συζητήσει για "την κατάσταση στην Ουκρανία", έγινε γνωστό από την προεδρία και αρκετούς πολιτικούς ηγέτες.

Η συνεδρίαση, που έχει προγραμματιστεί στις 10.30 το πρωί, θα προηγηθεί της συζήτησης, μετά την οποία θα ακολουθήσει ψηφοφορία, που αναμένεται να γίνει στο κοινοβούλιο για το θέμα της υποστήριξης στο Κίεβο έπειτα από αίτημα του Μακρόν, της οποίας η ημερομηνία δεν έχει οριστεί ακόμη.

Η γαλλική αντιπολίτευση επέκρινε σε μεγάλο βαθμό τις πρόσφατες θέσεις του αρχηγού του κράτους, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί μια πιθανή αποστολή δυτικών στρατιωτών στην Ουκρανία μελλοντικά.

Αρκετοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Γαλλίας όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την ιδέα της ανάπτυξης στρατιωτών στην Ουκρανία και ο ίδιος ο πρόεδρος παραδέχτηκε ότι αυτή η επιλογή δεν συγκεντρώνει τη "συναίνεση σήμερα".

Ωστόσο, δήλωσε ότι θα ήθελε να αποκαταστήσει τη "στρατηγική ασάφεια", ώστε η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν να γνωρίζει ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν την ήττα της Μόσχας.

Ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας (ριζοσπαστική αριστερά) Ζαν-Λικ Μελανσόν κατήγγειλε μια "πολεμική λεκτική κλιμάκωση" και "ανεύθυνη", ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (ακροδεξιά) Ζορντάν Μπαρντελά κατηγόρησε τον Εμανουέλ Μακρόν πως "χάνει την ψυχραιμία του".

Κρίνοντας επίσης ότι ένας πόλεμος με τη Ρωσία θα ήταν μια "τρέλα", ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ ζήτησε από τον πρόεδρο μια "συνάντηση με τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων".

Ο πρόεδρος Μακρόν είχε ήδη καλέσει τους επικεφαλής των κομμάτων στο Ελιζέ μετά την πρωτοφανή επίθεση στις 7 Οκτωβρίου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

