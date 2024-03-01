Φριχτό τέλος είχε μια 53χρονη γυναίκα στη Βραζιλία, η οποία κακοποιούνταν για χρόνια από τον άνδρα της.

Λίγες ώρες αφού κατάφερε να το σκάσει από το σπίτι - όπου την κρατούσε φυλακισμένη και την βίαζε - και να τον καταγγείλει στην αστυνομία, ο 43χρονος σύζυγος, την πάτησε με το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια της ξερίζωσε την καρδιά και τα έντερα.

To αποτρόπαιο έγκλημα συνέβη την Δευτέρα στην πόλη Τούπα, 400 μίλια βορειοδυτικά του Σάο Πάολο στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με την αστυνομία η άτυχη γυναίκα είχε καταγγείλει τον επί 29 χρόνια σύζυγό της γύρω στις 9.30 το πρωί της Δευτέρας και δολοφονήθηκε γύρω στη 1:30 μ.μ. την ίδια μέρα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Marcelo Nistarda φέρεται να τρελάθηκε από την κίνηση της Milena και πιστεύεται ότι έσπασε την εξώπορτα του σπιτιού τους, οδηγώντας κατά πάνω της με το αυτοκίνητό του πριν τη σκοτώσει.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν με το μαχαίρι στα χέρια. Ο 49χρονος δράστης ομολόγησε αμέσως την πράξη του και ζήτησε να τον σκοτώσουν. Όταν, όμως, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το έγκλημά του.

Το ζευγάρι είχε έναν μεγάλο γιο, αν και λέγεται ότι μεγάλωσαν και την κόρη του Μαρσέλο από άλλη σχέση.

Η κακομεταχείριση που υπέστη η Μιλένα λέγεται ότι αυξήθηκε όταν τα παιδιά έφυγαν από το σπίτι πριν από μερικούς μήνες.

Πηγή: skai.gr

